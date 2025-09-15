- Home
- Automobile
- Bikes
- GST: జీఎస్టీ తగ్గింపుతో రూ. 72 వేలకే బైక్.. 70 కి.మీల మైలేజ్, మరెన్నో ఫీచర్లు
GST: జీఎస్టీ తగ్గింపుతో రూ. 72 వేలకే బైక్.. 70 కి.మీల మైలేజ్, మరెన్నో ఫీచర్లు
GST: భారతీయ మార్కెట్లో హోండా కంపెనీకి మంచి డిమాండ్ ఉన్న విషయం తెలిసిందే. హోండా షైన్ వీటిలో ప్రధమ స్థానంలో ఉంటుంది. తాజాగా జీఎస్టీ తగ్గింపుతో షైన్ బైక్పై భారీగా డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల లాభం
ప్రస్తుతం షైన్ బైక్ ధర రూ.85,590 నుంచి రూ.90,341 వరకు ఉంది. దీనిపై 28% జీఎస్టీ పన్ను వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుంచి 350సీసీ లోపు బైక్లపై జీఎస్టీ 18%కి తగ్గనుంది. దీంతో హోండా షైన్ను ఇకపై రూ.72,778కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే కస్టమర్లకు నేరుగా 10% వరకు లాభం దక్కుతుంది.
హోండా షైన్ ఇంజన్ వివరాలు
హోండా షైన్లో 98.98సీసీ సింగిల్ సిలిండర్, ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది BS6 2.0 ఉద్గార ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 7.38PS పవర్, 8.5Nm టార్క్ ఇస్తుంది. 4-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్, మల్టిపుల్ వెట్ క్లచ్తో వస్తుంది. ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం 9-10 లీటర్ల వరకు ఉంటుంది.
మైలేజీ ఎంత వస్తుంది?
ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ టెక్నాలజీతో వచ్చిన ఈ బైక్ రోజువారీ వినియోగానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కంపెనీ ప్రకారం, ఒక లీటర్ పెట్రోల్తో ఈ బైక్ 55 నుంచి 70కిమీ వరకు వెళుతుంది. ఒకసారి ట్యాంక్ నింపితే 600-650కిమీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
ప్రత్యేక ఫీచర్లు
హోండా షైన్లో అనలాగ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. ఇందులో స్పీడోమీటర్, ఓడోమీటర్, ఫ్యూయల్ గేజ్, ట్రిప్ మీటర్ లాంటివి ఉంటాయి. అదనంగా, ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, సైడ్ స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అలాగే, క్రోమ్ మఫ్లర్, స్టైలిష్ హ్యాండిల్బార్ వల్ల బైక్ ప్రీమియం లుక్లో కనిపిస్తుంది.