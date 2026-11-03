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- Top 5 Retro Bikes: 90s వింటేజ్ లుక్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ.. తక్కువ ధరలో వచ్చే టాప్ 5 రెట్రో బైక్స్!
Top 5 Retro Bikes: 90s వింటేజ్ లుక్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ.. తక్కువ ధరలో వచ్చే టాప్ 5 రెట్రో బైక్స్!
Top 5 Retro Bikes: 90s బైకుల వింటేజ్ లుక్ అంటే చాలామంది ఇప్పటికీ ఇష్టపడతారు. అలాంటి క్లాసిక్ డిజైన్కు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, ఆధునిక ఫీచర్లు తోడైతే ఆ కిక్కే వేరు. రూ. 1.5 లక్షల బడ్జెట్ లో వచ్చే టాప్ 5 రెట్రో బైక్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రూ.1.5 లక్షల్లో దొరికే టాప్ 5 రెట్రో బైక్స్
ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా మోడ్రన్ క్లాసిక్, రెట్రో బైక్స్కు క్రేజ్ బాగా పెరుగుతోంది. యమహా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, టీవీఎస్, కవాసకి లాంటి టాప్ కంపెనీలు పాతకాలపు డిజైన్కు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని జోడించి బడ్జెట్ ధరకే బైక్స్ను విక్రయిస్తున్నాయి. ఇండియాలో రూ.1.5 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) లోపు దొరికే టాప్ 5 రెట్రో బైక్స్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
యమహా XSR 155
యమహా XSR 155 రెట్రో లుక్తో పాటు లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో వస్తోంది. ఇది 155cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 18.4PS పవర్, 14.2Nm టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో పాటు స్లిప్పర్ క్లచ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. 10 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్న ఈ బైక్ లీటర్కు 45.5 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుంది. దీని సీటు ఎత్తు 810 మి.మీ, బరువు కేవలం 137 కిలోలు. కాబట్టి ట్రాఫిక్లో కూడా ఈజీగా నడపొచ్చు. డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్, డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ లాంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. దీని ధర రూ.1,49,990 (ఎక్స్-షోరూమ్)
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 ఒక పక్కా క్లాసిక్ రోడ్స్టర్ బైక్. ఇది 349cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కలిపి వస్తుంది. క్లాసిక్ 350 మోడల్ లాగానే ఇది కూడా స్టార్టింగ్లోనే 20.5PS పవర్, 27Nm టార్క్ను ఇస్తుంది. 13 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్న ఈ బైక్ లీటర్కు 36 కి.మీ (ARAI) మైలేజ్ ఇస్తుంది. వేరియంట్ను బట్టి దీని బరువు 177 నుంచి 181 కిలోల వరకు ఉంటుంది. సీటు ఎత్తు 790 మి.మీ. సేఫ్టీ కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్, అనలాగ్-డిజిటల్ మీటర్ కన్సోల్ ఇచ్చారు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లైనప్లో తక్కువ ధరకే దొరికే బెస్ట్ రెట్రో బైక్ ఇదే. దీని ధర రూ.1,37,640 - రూ.1,66,883 (ఎక్స్-షోరూమ్)
టీవీఎస్ రోనిన్
టీవీఎస్ రోనిన్ అనేది నియో-రెట్రో క్రూయిజర్, స్క్రాంబ్లర్, రోడ్స్టర్ స్టైల్స్ కలిపిన బైక్. ఇందులో 225.9cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్ & ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ ద్వారా 20.4PS పవర్, 19.9Nm టార్క్ను ఇస్తుంది. 14 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉన్న ఈ బైక్ లీటర్కు 42.95 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని సీటు ఎత్తు 795 మి.మీ, బరువు 160 కిలోలు. డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్, బ్లూటూత్ ఉన్న ఫుల్ డిజిటల్ కన్సోల్, రైడింగ్ మోడ్స్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, వాయిస్ అసిస్ట్ లాంటివి ఇందులో మెయిన్ ఫీచర్లు. రోజువారీ వాడకానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ధర రూ.1,24,790 - రూ.1,59,390 (ఎక్స్-షోరూమ్)
యమహా FZ-X
స్క్రాంబ్లర్ స్టైల్, స్ట్రెయిట్గా కూర్చుని నడిపే వీలున్న మరో యమహా మోడల్ FZ-X. దీని రెగ్యులర్ మోడల్లో 149cc ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 12.4PS పవర్, 13.3Nm టార్క్ను ఇస్తుంది. ఎక్కువ మైలేజ్ కోసం ఇందులో మైల్డ్-హైబ్రిడ్ (స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్ - SMG) వేరియంట్ కూడా దొరుకుతుంది. హైబ్రిడ్ మోడల్ లీటర్కు 53 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇందులో 10 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉంది. దీని బరువు 141 కిలోలు, సీటు ఎత్తు 810 మి.మీ. ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, సింగిల్-ఛానల్ ఏబీఎస్, యూఎస్బీ ఛార్జర్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఉన్న ఎల్సీడీ క్లస్టర్ దీని స్పెషాలిటీ. మంచి మైలేజ్, రెట్రో లుక్ కావాలనుకునే వారికి ఇది కరెక్ట్. దీని ధర రూ.1,19,194 - రూ.1,37,533 (ఎక్స్-షోరూమ్)
కవాసకి W175
కవాసకి W175 అచ్చం 90s నాటి వింటేజ్ స్టైల్లో ఉండే బైక్. ఇందులో 177cc ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో ఇచ్చారు. ఇది 13PS పవర్, 13.2Nm టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 12 లీటర్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉన్న ఈ బైక్ లీటర్కు 40 నుంచి 45 కి.మీ వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది. సీటు ఎత్తు 790 మి.మీ. దీని బరువు 135 కిలోలు. సింపుల్ డబుల్-క్రాడిల్ స్టీల్ ఫ్రేమ్, టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్, డ్యూయల్ రియర్ షాక్ అబ్జార్బర్లు, సింగిల్-ఛానల్ ఏబీఎస్, అనలాగ్-డిజిటల్ మీటర్, హాలోజన్ హెడ్లైట్ లాంటి పాతకాలపు క్లాసిక్ సెటప్తో దీన్ని తయారు చేశారు. దీని ధర రూ.1,13,000 - రూ.1,25,000 (ఎక్స్-షోరూమ్).