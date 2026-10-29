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- Family Bikes: పేరెంట్స్ తో ప్రయాణానికి బెస్ట్ 5 బైక్స్.. కొనేముందు ఇవి కచ్చితంగా చూడండి
Family Bikes: పేరెంట్స్ తో ప్రయాణానికి బెస్ట్ 5 బైక్స్.. కొనేముందు ఇవి కచ్చితంగా చూడండి
Family Bikes: పెద్దవాళ్లని బైక్పై తీసుకెళ్లాలంటే కంఫర్ట్ ముఖ్యం. మీకు నచ్చిన బైక్స్ కొంటే కుదరదు. వాళ్లకి సౌకర్యంగా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. వయసు పైబడిన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు హాయిగా ప్రయాణించాలంటే ఈ టాప్ 5 బైక్స్ చూడండి.
వృద్ధులకు బెస్ట్ బైక్స్
పెద్దవాళ్లని బైక్పై తీసుకెళ్లాలంటే.. కంఫర్ట్ చాలా ముఖ్యం. మీకు నచ్చిన బైక్స్ కొంటే కుదరదు. వాళ్లకి సౌకర్యంగా ఉందా, లేదా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా లాంగ్ డ్రైవ్లు, గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్న రోడ్లపై నడిపేటప్పుడు రైడర్కు కంఫర్ట్గా ఉన్నా.. వెనక కూర్చున్న వారికి ఆ ఫీల్ రాకపోవచ్చు. పైగా సీటు ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండి, బైక్ బరువు ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్లు ఎక్కి దిగడం చాలా కష్టం.
వెనక కూర్చునే వారి కంఫర్ట్ ముఖ్యమనుకుంటే.. పొడవైన, మంచి కుషన్ ఉన్న సీటు, సులభంగా ఎక్కగలిగే ఎత్తు, పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండే గ్రాబ్ రైల్, కుదుపులను తట్టుకునే సస్పెన్షన్ ఉన్న బైక్ ఎంచుకోవాలి. ఎత్తుగా ఉండే స్టెప్ సీట్లు, స్పోర్ట్స్ బైక్స్ వీరికి సెట్ కావు. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మీ ఫ్యామిలీకి సరిపోయే 5 బెస్ట్ మోటార్ సైకిళ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హోండా యూనికార్న్ (Honda Unicorn)
సిటీలో రోజూ తిరగడానికి హోండా యూనికార్న్ చాలా మంచి ఆప్షన్. ఈ బైక్ పొడవైన, ఫ్లాట్గా ఉండే సింగిల్ సీటుతో వస్తుంది. ఇందులో మంచి కుషన్ ఉండటం వల్ల రైడర్తో పాటు వెనక కూర్చున్న వారు కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. గ్రాబ్ రైల్ను ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఫుట్పెగ్ సరైన యాంగిల్లో ఉండటం వల్ల కాళ్లు పెట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
ఈ బైక్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ మరో ప్లస్ పాయింట్. రోజూవారీ ప్రయాణాల్లో ఎదురయ్యే గుంతలు, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లను యూనికార్న్ చాలా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇది స్పోర్ట్స్ బైక్లా కనిపించే ప్రయత్నం చేయదు, అదే దీనికి అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్. దీని ధర - రూ.1.15 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్).
టీవీఎస్ రోనిన్ (TVS Ronin)
టీవీఎస్ రోనిన్ ఈ లిస్ట్లో కాస్త డిఫరెంట్ లుక్, ఫీల్ ఇస్తుంది. రిఫైన్డ్ ఇంజిన్, తక్కువ స్పీడ్లోనూ మంచి పుల్లింగ్ పవర్, కంఫర్టబుల్ రైడింగ్ పొజిషన్ ఉండటం వల్ల దీన్ని రోజూ వాడటం చాలా ఈజీ. వంపులు లేదా ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై కూడా దీని హ్యాండ్లింగ్, రైడ్ క్వాలిటీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
వెనక కూర్చునే వారి కంఫర్ట్ దీనికి ఉన్న అతిపెద్ద బలం. సీటింగ్ పొజిషన్ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. సాధారణ కమ్యూటర్ బైక్ల కంటే కాస్త స్టైల్, ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి రోనిన్ బెస్ట్ ఛాయిస్. పైగా, టీవీఎస్ కంపెనీ అదనపు యాక్సెసరీగా 'బ్యాక్రెస్ట్' (వీపుకు ఆసరా) అందిస్తోంది. వెనక్కి ఆనుకుని కూర్చోవాలనుకునే పెద్దవాళ్లకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ధర - రూ.1.30 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్).
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 (Royal Enfield Bullet 350)
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 నిటారుగా కూర్చునే రైడింగ్ పొజిషన్తో పాటు, ఇద్దరికీ సరిపోయే వెడల్పాటి సీటును కలిగి ఉంటుంది. దీని సీటు ఎత్తు తక్కువగా ఉండటం వల్ల రైడర్, వెనక కూర్చునే వారు ఈజీగా ఎక్కి దిగవచ్చు. బుల్లెట్ రైడ్ క్వాలిటీనే దీనికి ఉన్న అతిపెద్ద ఆకర్షణ. ఇది రోడ్డుపై చాలా గంభీరంగా, స్థిరంగా వెళ్తుంది. పాడైన లేదా ఎగుడుదిగుడు రోడ్లను కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా దాటేస్తుంది. ఇది వెనక కూర్చున్న వారికి సేఫ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది.
అయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.. బుల్లెట్ 350 చాలా బరువైన మోటార్ సైకిల్. తక్కువ స్పీడ్లో నడుపుతున్నప్పుడు, రద్దీగా ఉండే చోట తిప్పుతున్నప్పుడు, వెనక మనిషి ఉన్నప్పుడు బైక్ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కాస్త ఎక్కువ శ్రద్ధ అవసరం. దీని బరువును హ్యాండిల్ చేయగలిగితేనే దీన్ని ఎంచుకోవాలి. ధర - రూ.1.67 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
హోండా హైనెస్ CB350 (Honda H’ness CB350)
మీ తల్లిదండ్రులు బైక్ వైబ్రేషన్స్, సడన్ కుదుపుల వల్ల ఇబ్బంది పడేవారైతే.. హోండా హైనెస్ CB350 కచ్చితంగా మీ లిస్ట్లో ఉండాల్సిందే. దీని ఇంజిన్ చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ప్రశాంతమైన, లగ్జరీ ప్రయాణ అనుభూతిని ఇది అందిస్తుంది. వెనక కూర్చున్న వారికి ఎలాంటి అలసట లేదా కుదుపులు లేని స్మూత్ రైడ్ ఇస్తుంది.
దీని సస్పెన్షన్ కూడా గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు, పాడైన రోడ్లను చాలా అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. విశాలమైన సీటు, రిలాక్స్డ్ రైడింగ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న ఈ బైక్.. ప్రశాంతంగా ప్రయాణించాలనుకునే రైడర్లకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ధర - రూ.1.93 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్).
జావా 42 ఎఫ్జే (Jawa 42 FJ)
జావా 42 ఎఫ్జే నిటారుగా, కంఫర్టబుల్గా కూర్చునే రైడింగ్ పొజిషన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది లాంగ్ డ్రైవ్లకు బాగా సెట్ అవుతుంది. మోడ్రన్-రెట్రో స్టైల్ మోటార్ సైకిల్ను ఇష్టపడే రైడర్లకు, ఇద్దరికీ సరిపోయే కంఫర్టబుల్ ఆప్షన్ ఇది.
వెనక కూర్చునే వారి కంఫర్ట్ కోసం దీన్ని కొనేటప్పుడు రెండు విషయాలు గమనించాలి. పెద్దవాళ్లను తరచుగా తీసుకెళ్లే వారైతే.. అదనపు సపోర్ట్ కోసం 'బ్యాక్రెస్ట్' వేయించుకోవడం మంచిది. దీని వెనక సస్పెన్షన్ ఫ్యాక్టరీ సెట్టింగ్లో కాస్త స్టిఫ్గా (గట్టిగా) అనిపించవచ్చు. కాబట్టి, వెనక మనిషిని కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్లేటప్పుడు గుంతలను స్మూత్గా దాటడానికి సస్పెన్షన్ సెట్టింగ్ను కాస్త 'సాఫ్ట్' మోడ్లోకి మార్చుకోవడం మంచిది. ధర - రూ.2.15 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్).