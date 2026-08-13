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- Car Offers : మీ చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకున్నా సరే... రూ.12 లక్షల కారు ఇంటికి పట్టుకెళ్ళండి
Car Offers : మీ చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకున్నా సరే... రూ.12 లక్షల కారు ఇంటికి పట్టుకెళ్ళండి
ఎంజీ హెక్టర్ తన 7వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది… ఈ సందర్భంగా ఆగస్టు నెలలో కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇందులో రూ.60,000 వరకు ప్రయోజనాలతో పాటు 100% ఆన్-రోడ్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం ఉన్నాయి.
ఎంజి హెక్టర్ కారుపై సూపర్ ఆఫర్
MG Hector Offer : ఇండియాలో పాపులర్ అయిన ఎస్యూవీలలో ఎంజీ హెక్టర్ ఒకటి. ఇది భారత మార్కెట్లోకి వచ్చి 7 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా కంపెనీ ఆగస్టు నెలలో అదిరిపోయే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. హెక్టర్ కారు కొనే కస్టమర్లకు ఈ ఆఫర్లు వర్తిస్తాయి. ఇందులో పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, ఇప్పటికే ఎంజీ కారు వాడుతున్న వారికి లాయల్టీ బెనిఫిట్, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ కలిపి గరిష్ఠంగా రూ.60,000 వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే ఈ ఆఫర్ మొత్తం అనేది మీరు ఎంచుకునే వేరియంట్, కస్టమర్ అర్హత, డీలర్షిప్ నిబంధనలను బట్టి మారొచ్చు.
రూపాయి కట్టాల్సిన అవపరం లేదు... 100 శాతం లోన్
హెక్టర్ కొనాలనుకునే వారి కోసం కంపెనీ లోన్ విషయంలోనూ ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కారు ఆన్-రోడ్ ధరలో 100 శాతం వరకు లోన్ పొందే అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ లోన్ను గరిష్ఠంగా 84 నెలలు, అంటే 7 ఏళ్ల వరకు తిరిగి చెల్లించే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. కారుతో పాటు కొనే యాక్సెసరీస్కు కూడా పూర్తి ఫైనాన్స్ లభించవచ్చని కంపెనీ అంటోంది. అయితే 100 శాతం లోన్ అందరికీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుందని కాదు. కస్టమర్ ఆదాయం, క్రెడిట్ హిస్టరీ, లోన్ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం, ఫైనాన్స్ సంస్థ నిబంధనల ఆధారంగానే ఫైనల్ అప్రూవల్ ఉంటుంది.
ఎంజి హెక్టర్ లో సూపర్ ఫీచర్లు
ఎంజీ హెక్టర్ మొదటిసారిగా 2019లో ఇండియాలో లాంచ్ అయింది. ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లతో వచ్చిన 'కనెక్టెడ్ ఎస్యూవీ'గా ఇది మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది. అప్పట్లోనే ఎన్నో టెక్నాలజీ ఫీచర్లతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు ఏడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా కొత్త హెక్టర్లో లుక్, టెక్నాలజీ పరంగా చాలా మార్పులు చేశారు. ముందువైపు కొత్త డిజైన్తో ఫ్రంట్ గ్రిల్, కొత్త బంపర్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ ఇచ్చారు. సెలడాన్ బ్లూ, పెర్ల్ వైట్ వంటి కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఈ కారుకు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తున్నాయి.
ఎంజి హెక్టర్ లో ఇంటీరియర్
హెక్టర్ కారు లోపల కూడా చాలా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. లెదర్ లాంటి ఫినిషింగ్తో డాష్బోర్డ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్, ఆరు విధాలుగా ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకునే డ్రైవర్ సీటు వంటివి ఉన్నాయి. ఇక టెక్నాలజీ విషయానికొస్తే 14 అంగుళాల భారీ HD వర్టికల్ టచ్స్క్రీన్ దీనికి ప్రధాన ఆకర్షణ. దీని ద్వారా ఏసీ, మ్యూజిక్, నావిగేషన్ వంటి వాటిని సులభంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. డిజిటల్ కీ, రిమోట్గా ఏసీ ఆన్ చేయడం, వెహికల్ నోటిఫికేషన్స్ వంటి కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు కూడా ఇచ్చారు.
ఎంజి హెక్టర్ ధర ఎంతో తెలుసా?
సేఫ్టీ, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లపైనా హెక్టర్ బాగా ఫోకస్ చేసింది. డ్రైవర్ కోసం 17.78 సెం.మీ సైజులో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇచ్చారు. అంతేకాదు 70కి పైగా కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు ఉన్నాయని కంపెనీ చెబుతోంది. కొత్త ఎంజీ హెక్టర్ ప్రారంభ ధర రూ.11.99 లక్షలుగా ఉంది. దీనికి తోడు రూ.60,000 వరకు లభించే ఆఫర్లు, 100 శాతం ఆన్-రోడ్ ఫైనాన్స్ అవకాశం కూడా ఉండటంతో, కొత్త ఎస్యూవీ కొనాలని ప్లాన్ చేసేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్గా కనిపిస్తోంది. ఏదేమైనా బుక్ చేసే ముందు మీ దగ్గర్లోని ఎంజీ డీలర్షిప్కు వెళ్లి క్యాష్ ఆఫర్లు, పాత కారు ఎక్స్ఛేంజ్ బెనిఫిట్స్, లోన్ నిబంధనలు, ఫైనల్ ఆన్-రోడ్ ధర వంటి పూర్తి వివరాలతో కూడిన కొటేషన్ తీసుకోవడం మంచిది.