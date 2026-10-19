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- Driving Tips : రోడ్లపై దూసుకెళుతున్నప్పుడు బైక్ లేదా కారు బ్రేకులు ఫెయిల్ అయితే.. ఏం చేయాలో తెలుసా?
Driving Tips : రోడ్లపై దూసుకెళుతున్నప్పుడు బైక్ లేదా కారు బ్రేకులు ఫెయిల్ అయితే.. ఏం చేయాలో తెలుసా?
కారు లేదా బైక్లో వెళ్తున్నప్పుడు సడెన్గా బ్రేకులు ఫెయిల్ అయితే భయపడకండి. టెన్షన్ పడకుండా ప్రాణాలు ఎలా కాపాడుకోవాలో, వాహనాన్ని సేఫ్గా ఎలా ఆపాలో ఈ 5 సింపుల్ స్టెప్స్ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
డ్రైవింగ్ టిప్స్ ఆండ్ ట్రిక్స్
హైవే మీద స్పీడ్గా వెళ్తున్నప్పుడు వాహనం బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే చాలామంది డ్రైవర్లు టెన్షన్లో తప్పులు చేస్తుంటారు. దీంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగి ఎక్కువగా గాయపడుతుంటారు. అయితే అది కారు అయినా, బైక్ అయినా సరే.. తప్పులు చేయకుండా కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే సేఫ్ గా బైటపడవచ్చు.
ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయవద్దు
బ్రేక్ ఫెయిల్ అవ్వగానే చాలామంది చేసే మొదటి తప్పు ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం. కారు కీని వెంటనే తిప్పేసి వాహనంనుండి తీసేస్తారు. ఇలా చేస్తే స్టీరింగ్ వెంటనే లాక్ అయిపోతుంది… దీనివల్ల వాహనం మీ కంట్రోల్ తప్పుతుంది. దీంతో బండి రోడ్డు మీద పల్టీలు కొట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయవద్దు.
హ్యాండ్ బ్రేక్ వాడొచ్చా..?
అలాగే 60 కి.మీ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ లాగితే వెనుక టైర్లు లాక్ అయిపోతాయి. అప్పుడు కూడా బండి కంట్రోల్ తప్పి పెద్ద ప్రమాదం జరుగుతుంది. కాబట్టి బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసి వాహనాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేయవద్దు.
బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి?
స్టెప్ 1
బ్రేక్ పెడల్ను పలుమార్లు గట్టిగా నొక్కండి… ఇది చివరగా చేసే ప్రయత్నం. బ్రేక్ పెడల్ను వదలకుండా 4, 5 సార్లు గట్టిగా పంప్ చేస్తే బ్రేకులు కొద్దిగా పనిచేసే ఛాన్స్ ఉంది.
స్టెప్ 2
ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ వాడండి… బండి స్పీడ్ తగ్గించడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
కారు 5వ గేర్లో ఉంటే వెంటనే 4వ గేర్కు మార్చండి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా 3, 2, 1 గేర్లకు డౌన్ చేయండి. గేర్లు తగ్గేకొద్దీ బండి స్పీడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది.
స్టెప్ 3
బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినట్లు గమనించగానే హజార్డ్ లైట్స్ (ఇండికేటర్లు) ఆన్ చేయండి…హారన్ గట్టిగా కొట్టండి. దీనివల్ల ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలకు ప్రమాదం గురించి సిగ్నల్ వెళ్తుంది…వాళ్లు మీకు దారి ఇస్తారు. వెనక వచ్చేవారు కూడా అలర్ట్ అవతారు.
స్టెప్ 4
బండి స్పీడ్ 30 కి.మీ కంటే తక్కువకు వచ్చాకే హ్యాండ్ బ్రేక్ వాడండి. ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ద్వారా స్పీడ్ 30 కి.మీకి తగ్గాక, నెమ్మదిగా హ్యాండ్ బ్రేక్ లాగితే కారు ఆగిపోతుంది.
స్టెప్ 5
ఒకవేళ పక్కన లోయలు, ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాలు ఉండి బండి ఆగకపోతే.. టైర్లను నెమ్మదిగా రోడ్డు పక్కన ఉండే మట్టి, ఇసుక, కంకర లేదా చిన్న పొదల వైపు తిప్పండి. ఆ రాపిడికి బండి స్పీడ్ వెంటనే తగ్గిపోతుంది.
బైక్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి?
- ముందుగా యాక్సిలరేటర్ వదిలేయండి.
- కారులో లాగానే బైక్ గేర్లను కూడా ఒక్కొక్కటిగా తగ్గించుకుంటూ రండి.
- గేర్ మార్చేటప్పుడు మాత్రమే క్లచ్ పట్టుకోండి.
- గేర్ మార్చగానే క్లచ్ వదిలేయండి.
- అప్పుడే బైక్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అయ్యి ఆగుతుంది.
ప్రయాణం మొదలుపెట్టే ముందే బ్రేక్ ఆయిల్, బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.