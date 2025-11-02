నెల ఓపిక పడితే చాలు.. శని ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు
Zodiac sign: శని దేవుడు కర్మఫలాలను నిర్ణయించే గ్రహంగా ప్రసిద్ధి. శని నెమ్మదిగా సంచరించే గ్రహం అయినా, ఆయన సంచారం ప్రతి రాశి జీవితంలో మార్పులు తెస్తుంది. నవంబర్ 28న శని తిరోగమనాన్ని ముగించి మళ్లీ ప్రత్యక్ష సంచారంలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
మీన రాశిలో శని ప్రత్యక్ష సంచారం
శని నవంబర్ చివరి వారంలో మీనరాశిలో ప్రత్యక్షంగా సంచరించనున్నారు. ఈ సంచారం 2027 జూన్ వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో ద్వాదశ రాశులలో కొంతమందికి ప్రత్యేకమైన ఫలితాలు ఇవ్వనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధన సంపాదనలో కొత్త దశను ఆరంభించే వారికి ఇది శుభప్రదంగా చెప్పొచ్చు.
మేషరాశి – ఆగిన పనులు పూర్తి అవుతాయి
మేషరాశి వారికి శని ప్రత్యక్ష సంచారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో పూర్తి అవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు, పెట్టుబడులు లాభాలు తెస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత పదవులు, ప్రోత్సాహకాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కుంభరాశి – ధన లాభాల వర్షం
శని స్వరాశి అయిన కుంభంలో తన ప్రత్యక్ష దృష్టిని ప్రసరించనుండటంతో ఈ రాశి వారికి అదృష్టం కలసి వస్తుంది. వ్యాపారాల్లో కొత్త లాభాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం పొందుతారు. పెట్టుబడులు చేసిన వారికి మంచి రాబడులు వస్తాయి. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగావకాశాలు పొందుతారు. గతంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతత, ధైర్యం పెరుగుతుంది.
తులారాశి – సక్సెస్ టైమ్ మొదలైంది
తులారాశి వారికి ఈ సంచారం విజయదాయకంగా ఉంటుంది. చదువులు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం — ఏ రంగంలోనైనా కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్నవారికి ఇది సరైన సమయం. విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ముందడుగు వేస్తారు.
మీనరాశి – శనిగ్రహ కటాక్షం
శని మీనరాశిలో ప్రత్యక్షంగా సంచరించడం వల్ల ఈ రాశి వారు అత్యధిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు, ప్రమోషన్లు దక్కవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. శని ఆశీర్వాదంతో మానసిక ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
మొత్తానికి, నవంబర్ 28 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ శని ప్రత్యక్ష సంచారం కొందరి జీవితాల్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి, స్థిరత్వం, కొత్త ఆరంభాలకు సంకేతంగా నిలుస్తుంది. ఈ కాలంలో శనిదేవుని కటాక్షం పొందేందుకు నియమం, సహనం, సేవాభావం పాటిస్తే ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయి.