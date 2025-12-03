Birth Date: 2026లో నెంబర్ 2 కి చెందిన వారికి బంపర్ లాటరీ తగిలినట్లే
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం నెంబర్ 2 కి చెందిన వారికి 2026 అద్భుతంగా కలిసి రానుంది. ఆర్థికంగానూ, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వీరికి చాలా బాగా కలిసి రానుంది. వారు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది.
Birth Date
న్యూమారాలజీ ప్రకారం, ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వారిపై చంద్రుడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చంద్రుడు భావోద్వేగం కళ, సున్నితత్వం, నీరు, మానసిక స్వభావాన్ని సూచిస్తాడు. మరి, ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఈ నెంబర్ 2 కి చెందిన వారి జీవితం ఎలా మారనుంది? వారి ఆర్థిక పరిస్థితి, కెరీర్, జీవితంలో వచ్చే సమస్యలుఏంటి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి...
2026లో నెంబర్ 2 కి చెందిన వారి ఆరోగ్యంలో హెచ్చు థగ్గులు ఉండొచ్చు. పని ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన, భావోద్వేగ అస్థిరత వంటి పరిస్థితులు రావచ్చు. కొందరికి దగ్గు, అలెర్జీ, రక్త ప్రసరణలో సమస్యలు, గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. బయటి ఆహారం, చల్లటి పదార్థాలు తినకపోవడమే మంచిది. సరైన నిద్ర, ఒత్తిడి నియంత్రణపై దృష్టి పెడితే ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం....
డబ్బు, ఇల్లు, వాహనం, భూమి, ఆస్తి వంటి విషయాల్లో ఈ నెంబర్ 2 కి చెందిన వ్యక్తులకు 2026 సంవత్సరం చాలా బాగుంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్, గృహ నిర్మాణం, ఇంటి సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఇంటి అలంకరణ కోసం ఖర్చు మరింత పెరుగుతుంది.
కెరీర్, వ్యాపారం...
నెంబర్ 2 కి చెందిన వ్యక్తులకు 2026 ఆకస్మిక విజయాలు, ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది శుభ కాలం. ముఖ్యంగా విద్య, రాజకీయాలు, పాలు, పండ్లు, పూల వ్యాపారం, ప్రయాణాలు వంటి రంగాల్లో వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ ఏడాది బాగా కలిసొస్తుంది.
ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం...
2026లో ప్రేమ జీవితం , వైవాహిక జీవితంలో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. భావోద్వేగ సున్నితత్వం, పనిలో ఒత్తిడి కారణంగా భాగస్వామితో అపార్థాలు, వాగ్వాదాలు జరగవచ్చు. అయితే ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల వలన ఆనందం, శాంతి లభిస్తాయి.
శుభమైన నెలలు — జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, జూన్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్
జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన నెలలు — ఏప్రిల్, మే, జూలై, ఆగస్టు