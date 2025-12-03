- Home
Aries Horoscope 2026:కొత్త సంవత్సరంలో మేష రాశివారి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఆదాయం పెరుగుతుందా లేక.. ఖర్చులు ఎక్కువగా పెరుగుతాయో? మా పండితుడు ఫణికుమార్ ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందామా...
మేష రాశివారి సంవత్సరాది ఫలితాలు..
2026 మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా చాలా ముఖ్యమైనది. కొత్త సంవత్సరం ఈ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బృహస్పతి ఆశీస్సులతో, మీరు కెరీర్ విజయం, ఆదాయంలో పెరుగుదలను చూస్తారు. ఈ సమయంలో, మీ పన్నెండో ఇంట్లో శని స్థానం కారణంగా కొన్ని ఊహించిన ఖర్చులు తలెత్తవచ్చు. కానీ, మీ జాతకంలోని తొమ్మిదో ఇంట్లో సూర్యుడు, కుజుజడు, బుధుడు కలయిక మీ అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు ఈ సమయంలో పూర్తి చేయగలరు.
ఈ సమయంలో మీ వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం రావచ్చు. కెరీర్ లో పురోగతి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 4 గ్రహాలు మీకు అదృష్టాన్ని మోసుకురానున్నాయి. దీని వల్ల మీ అప్పుల బాధ మొత్తం తీరిపోతుంది.
మేష రాశివారి ఆర్థిక జాతకం ఏ నెల ఎలా ఉంటుందంటే....
మేష రాశి వారికి డబ్బు విషయంలో ఈ ఏడాది ప్రారంభం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఇక మార్చిలో ఏర్పడే అద్భుతమైన సంయోగాలు కొత్త అవకాశాలను తెస్తాయి. మార్చి నెల మేష రాశివారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి. సూర్యుడు, కుజుడు, బుధు గ్రహాలు మీ అదృష్టాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ఫలితంగా అనుకోని వైపు నుంచి డబ్బులు అందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. దానితో పాటు ఆదాయ మార్గాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో, మీరు మీ పనిలో ఆకస్మిక విజయాన్ని పొందుతారు. పనిలో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవు. వ్యాపారాలకు బాగా కలిసొస్తుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి బోనస్ లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సంవత్సరం మధ్యలో..
2026 సంవత్సరం మధ్యలో మేష రాశి వారికి మంచి అదృష్టం ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక జీవితంలో డబ్బుకు కొరత ఉండదు. జూన్ 2, 2026న బృహస్పతి మీ 4వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని ప్రభావం మీకు ఇల్లు, భూమి, బంగారం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. మీ కెరీర్లో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అలాగే, ఈ కాలం మీ కెరీర్లో ఎదగడానికి మీకు అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
ఏడాది పొడవునా మీ పదకొండవ ఇంట్లో రాహువు ఉండటం వల్ల మీ సంపద, గౌరవం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ కష్టానికి ప్రతిఫలం చాలా రెట్లు లభిస్తుంది. రాహువు ప్రభావం కారణంగా, మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి సత్వరమార్గ పద్ధతుల కోసం వెతకడం ప్రారంభిస్తారు. కానీ సరైన మార్గాన్ని అనుసరించడం చాలా ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకోండి. మీరు మరింత నిజాయితీగా పని చేస్తే, రాహువు మీకు ఎక్కువ విజయాన్ని ఇస్తాడు. బృహస్పతి, రాహువు, ఈ రెండు గ్రహాలు ఈ సంవత్సరం మీకు వరంలా ఉంటాయి. మే నెలలో బంగారం లేదా ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
సంవత్సరం చివరలో....
కొత్త సంవత్సరం చివరి నెలలు మేష రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను తెస్తాయి. స్టాక్ మార్కెట్ నుండి లాభం పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. విదేశీ కంపెనీల నుండి కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు రావచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కావలసిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. 2026 చివరి రెండు నెలల్లో బృహస్పతి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మీ జాతకంలో కొత్త శుభ అధ్యాయాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తుంది. ఈ కాలంలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు సంతోషకరమైన జీవితంతో పాటు ప్రారంభమవుతాయి.