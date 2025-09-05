Birth Month: ఈ నెలలో పుట్టిన అమ్మాయిలది మహా రాణి యోగం.. వారు చెప్పిందే జరుగుతుంది..!
పెళ్లికి ముందు మాత్రమే కాదు.. పెళ్లి తర్వాత కూడా తనను అందరూ రాణిలా చూసుకోవాలని... తాము కోరుకున్నది జరగాలని అనుకుంటారు. కానీ.. ఇలాంటి అదృష్టం అందరికీ లభించదు.
ప్రతి అమ్మాయిలు.. తన ఇంట్లో మహారాణిలా ఉండాలి అనే కోరిక ఉంటుంది. పెళ్లికి ముందు మాత్రమే కాదు.. పెళ్లి తర్వాత కూడా తనను అందరూ రాణిలా చూసుకోవాలని... తాము కోరుకున్నది జరగాలని అనుకుంటారు. కానీ.. ఇలాంటి అదృష్టం అందరికీ లభించదు. అయితే.. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మాత్రం కొన్ని ప్రత్యేక మాసాల్లో జన్మించిన వారికి మాత్రం.. ఈ కోరిక నెరవేరుతుందట. మరి, ఆ స్పెషల్ నెలలు ఏంటో చూద్దామా....
1.జనవరి...
జనవరి నెలలో జన్మించిన స్త్రీలపై సూర్యుని అనుగ్రహం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ నెలలో జన్మించిన స్త్రీలు చాలా క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. వారికి ఓపిక చాలా ఎక్కువ. జీవితంలో విజయం సాధించడానికి వీరు ఏదైనా చేస్తారు. వీరు జీవితంలో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కానీ.. వీరు కోరుకున్నది కచ్చితంగా జరగాలని అనుకుంటారు. ఈ నెలలో జన్మించిన అమ్మాయిలది మహారాణి యోగం. వీరు కోరుకున్నదే జరుగుతుంది. వీరి సంకల్పం అలా ఉంటుంది. వీరి చుట్టూ ఉన్నవారు కూడా.. వీరు ఏది చెబితే.. అదే చేస్తారు.
2.ఏప్రిల్..
ఏప్రిల్ లో జన్మించిన మహిళలు ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండి ఉంటారు. వీరు ఏ సవాలు అయినా స్వీకరించగలరు. వీరికి దృఢ సంకల్పం చాలా ఎక్కువ. నిజాయితీతో ఉంటారు. ఈ లక్షణాల కారణంగానే వీరు మహా రాణిలా కనిపిస్తారు. వారు తమ అభిప్రాయాలను ధైర్యంగా వ్యక్తపరుస్తారు. ఇతరులకు ప్రేరణగా ఉంటారు. వారి జీవితాల్లో వారికి స్పష్టమైన లక్ష్యాలు ఉంటాయి. వారు కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడంలో, తమను తాము మెరుగుపరచుకోవడంలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. వారి గంభీరమైన రూపం, నమ్మకంతో కూడిన మాటలు వారిని మిగిలిన వారి నుండి ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేలా చేస్తాయి.
ఆగస్టు
ఆగస్టులో జన్మించిన మహిళలు సహజంగానే రాణులు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ వ్యక్తిత్వం , ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇతరులను ఆకర్షిస్తారు. వారి నాయకత్వం , ప్రజలను ఏకం చేసే సామర్థ్యం వారిని నిజమైన నాయకులుగా చేస్తాయి. వారు ఎల్లప్పుడూ జీవితంలో ఉన్నత లక్ష్యాల వైపు నడుస్తారు. వారు తమ నిర్ణయాలలో దృఢంగా ఉంటారు. వారు ఇతరులకు కూడా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు.ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అందరినీ సులభంగా ఆకర్షించగలరు.
నవంబర్
నవంబర్లో జన్మించిన మహిళలు చాలా తెలివిగా ఉంటారు. వారు ఇతరుల మనస్సులను సులభంగా అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి అంతర్ దృష్టి , హేతుబద్ధత వారిని అద్భుతమైన నిర్ణయాధికారులుగా చేస్తాయి. దీని కారణంగా, వారు తమ కుటుంబ సభ్యుల మనస్సులను సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటారు. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారికి మద్దతు ఇస్తారు. అందుకే కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెలలో జన్మించిన మహిళలను ఎంతో గౌరవిస్తారు. వారు ప్రశాంతమైన కానీ గంభీరమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండటమే కాకుండా, వారి ప్రత్యేకమైన శైలి, తెలివితేటలతో కుటుంబంలో ఉన్నత స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటారు,
డిసెంబర్
డిసెంబర్లో జన్మించిన మహిళలకు ఉత్సాహం చాలా ఎక్కువ. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి ప్రేరణతో పని చేస్తారు. వారు ఏ పరిస్థితులు ఎదురైనా తమకు అనుగుణంగా మార్చుకుంటారు. వారు తమ కుటుంబాన్ని , స్నేహితులను నాయకుల వలె నడిపిస్తారు. వారు తమ ప్రియమైన వారిని ఎటువంటి భయం లేకుండా రక్షిస్తారు. వారు తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారి జ్ఞానం వారిని ఇంటిని పరిపాలించగల శక్తివంతమైన మహిళలుగా చేస్తుంది.