Birth Month: ఈ నాలుగు నెలల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలకు టాలెంట్ మస్త్ ఎక్కువ..!
Birth Month: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, 4 నెలల్లో జన్మించిన మహిళలకు టాలెంట్ చాలా ఎక్కువ. ఇతరులు పెద్దగా పట్టించుకోని విషయాలపై వీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి.. వాటిని నేర్చుకుంటారు. జీవితంలో చాలా చురుకుగా ఉంటారు.
Birth Month
ఒక వ్యక్తి దగ్గర డబ్బు ఉన్నా లేకున్నా.. తెలివితేటలు మాత్రం కచ్చితంగా ఉండాలి. ఆ తెలివితేటలు... మనకు కావాల్సినవన్నీ తెచ్చి పెడతాయి. తెలివి ఉంటే.. ఎక్కడైనా , ఎలాగైనా బతికేయచ్చు. ఎంతకావాలంటే అంత డబ్బు కూడా సంపాదించొచ్చు. అయితే.. ఈ తెలివి తేటలు అందరి సొత్తూ కాదు. కొందరికి మాత్రమే పుట్టుకతో వచ్చేస్తాయి. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం నాలుగు నెలల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలకు సహజంగా తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరి ఆ నెలలు ఏంటో చూద్దామా....
1.ఫిబ్రవరి...
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం... ఫిబ్రవరిలో జన్మించిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైనవారు. ఈ అమ్మాయిలు తమ కృషితో తెలివితేటలను పెంచుకుంటారు. వారికి జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా.. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి అస్సలు వెనకాడరు. చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. వీరికి వాక్చాతుర్యం చాలా ఎక్కువ. మాటలతో ఎదుటివారిని బురిడీ కొట్టించగలరు. ఎంత మంది ముందు అయినా.. స్టేజీ మీద అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు. ఎదుటివాళ్లు ఏమనుంటారో అనే భయం వీరికి ఉండదు. వీరు తమ తెలివితో జీవితంలో మంచి స్థాయికి వెళతారు. సంపద ఎక్కువ సంపాదించగలరు.
మే
మే నెలలో జన్మించిన మహిళలు చాలా వేగంగా ఆలోచిస్తారు. వారి ఆలోచనలకు పరిమితులు లేవు. వారు అధ్యయనం చేయాలనుకునే ఏ విషయాన్ని అయినా సులభంగా పూర్తి చేయగలరు. విషయాలను త్వరగా అర్థం చేసుకునే శక్తి వారికి ఉంది. గొప్పగొప్ప ప్రసంగాలు చేయడంలో ముందుంటారు. వారు ప్రశ్నలు అడగడానికి, కొత్త ఆలోచనలను అన్వేషించడానికి ఇష్టపడటమే కాకుండా, వారు నేర్చుకున్న వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడతారు. దీని కారణంగా, వారి తెలివితేటలు రోజురోజుకూ ఊపందుకుంటాయి. వారు ఏ పరిస్థితికైనా చాలా త్వరగా అలవాటు పడతారు. వారు త్వరగా ఇతరులకు చాలా తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారు.
ఆగస్టు
జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఆగస్టు నెలలో జన్మించిన మహిళలు చాలా తెలివైనవారు. వారు ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోరు. చాలా మంది తెలుసుకోవాలనుకోని విషయాలను తెలుసుకోవాలని వారు కోరుకుంటారు. వారు ఏదైనా అడ్డంకిని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ వారు నిరుత్సాహపడరు. వారు ఏ విషయాన్ని అయినా పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటారు. వారు తెలివిగా పరిష్కారాలను కనుగొనడంలో ఆనందిస్తారు. వారు పనిలో అయినా లేదా వారి దైనందిన జీవితంలో అయినా వారి జ్ఞానాన్ని నిరంతరం పెంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వారి తెలివైన ప్రణాళిక, నిర్వహణ నైపుణ్యాలు, శ్రద్ధ , ఓపికతో సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యాన్ని అందరూ మెచ్చుకుంటారు.
నవంబర్
నవంబర్లో జన్మించిన వ్యక్తులు చాలా తెలివైనవారని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది. వారు అనేక విషయాలను అన్వేషిస్తారు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ తెలివితేటలను బహిరంగంగా చూపించకపోవచ్చు, కానీ వారు ప్రతిదానిపై చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు. వారు ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకుంటారు. వారు ఇతరుల మనస్సులను బాగా చదవగలరు. ఇతరులు చెప్పని దాచిన లేదా సంక్లిష్టమైన విషయాలను అర్థం చేసుకోవడంలో వారు నిష్ణాతులు. అలాగే, ఈ నెలలో జన్మించిన మహిళలు అద్భుతమైన ప్రణాళికదారులు. వారు తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోరు. వారు ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తారు. పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుంటారు. జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. వారు ఏ రంగం ఎంచుకున్నా.. ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోగలరు.