Zodiac signs: నవరాత్రి తర్వాత ఈ మూడు రాశులకు కష్టాలు తప్పవు, డబ్బు నష్టం ఎక్కువే..!
Zodiac signs: నవరాత్రి తర్వాత శని, చంద్రుని సంయోగం వల్ల విష యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశులవారు ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. ప్రతి గ్రహానికి దాని సొంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. తొమ్మిది గ్రహాలలో శని సంచారం చాలా బలమైన , దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దసరా పండగ తర్వాత.. శనితో చంద్రుని సంచారం విషయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. శనిని న్యాయం, కర్మ కి దేవుడు అని పిలుస్తారు. శని కర్మ ప్రకారం ఆకస్మిక సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. ఇక, శని చాలా నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం. కానీ, దీనికి విరుద్ధంగా చంద్రుడు చాలా త్వరగా తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. రెండు విరుద్ధ స్వభావాలు ఉన్న ఈ రెండూ కలవడం వల్ల... అశుభ ప్రభావాలను కలిగిస్తుంది. దీని కారణంగా, మూడు రాశులకు చాలా కష్టాలు ముఖ్యంగా, ఆర్థిక నష్టం ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దాం..
1.మేష రాశి...
నవరాత్రి తర్వాత మేష రాశివారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మేష రాశి పన్నెండో ఇంట్లో విష యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మేష రాశివారి ఆర్థిక జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అక్టోబర్ నెలలో అకస్మాత్తుగా డబ్బు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడుతోంది. డబ్బు సంపాదించడంలో కూడా సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన భయం, ఆందోళన, మానసిక అశాంతి ఉండొచ్చు. కుటుంబంలో సమస్యలు రావచ్చు. కష్టపడి పని చేసిన తర్వాత కూడా డబ్బు సంపాదించలేకపోవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండటమే కాదు... డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు చేయడం కూడా అశుభకరం. ఈ సమయంలో ఓపికగా ఉండటం మమంచిది. హనుమంతుడిని పూజించాలి.
2.కుంభ రాశి...
నవరాత్రి తర్వాత కుంభరాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కుంభ రాశి రెండవ ఇంట్లో విష యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కుంభ రాశి వారిపై అశుభ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ప్రతి పనిలో అడ్డంకులు ఉంటాయి, పని అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. పని మొదలు పెట్టినా.. మధ్యలోనే ఆపేస్తారు. దీని కారణంగా, ఒత్తిడి, అశాంతి , మనశ్శాంతి వచ్చే అవకాశం ఉంది. చేసిన పని నుండి డబ్బు సంపాదించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో, మీరు ఓపికగా , జాగ్రత్తగా పని చేయాలి. అలాగే, ఈ సమయంలో శత్రువుల ముప్పు పెరుగుతుంది. ఈ సమస్యలన్నింటినీ తగ్గించడానికి, ఈ సమయంలో ఏదైనా పనిని ప్రారంభించే ముందు ఆంజనేయుడిని ప్రార్థించండి. ఇది శని ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది.
3.మీన రాశి...
నవరాత్రి తర్వాత మీన రాశి వారు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ జీవితంలో అకస్మాత్తుగా అశుభ సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మీనం మొదటి ఇంట్లో విష యోగం ఏర్పడుతుంది. శని మీనరాశిలో ఉన్నందున, అక్టోబర్ 6న చంద్రుడు కూడా సంచారము చేస్తాడు, దీనివల్ల ఆకస్మిక ఆర్థిక సమస్యలు రావచ్చు. మీ ఆర్థిక జీవితం బలంగా ఉండదు. మీరు వివిధ ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మీరు రుణాలు తీసుకునే పరిస్థితిని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల, శని ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి, అవసరమైన వస్తువులను దానం చేయడం, ఆంజనేయుడిని పూజించడం ద్వారా శని ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు.