రాహువు శక్తి రెట్టింపు.. డిసెంబర్లో 3 రాశులకు జీవితంలో బీభత్సంగా కలిసొచ్చే అవకాశం
Rahu Transit: రాహువు నక్షత్ర మార్పు కొందరికి కలిసొస్తుంది. రాహువు డిసెంబర్ 2, 2025, మంగళవారం తెల్లవారుజామున 2:11 గంటలకు శతభిషా నక్షత్రంలోని నాలుగో పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
రాహు సంచారం
రాహువును చెడు గ్రహంగా భావిస్తారు. కానీ రాహువు కూడా మంచి స్థానంలో ఉంటే కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్ధిక ప్రయోజనాలను, సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. రాహువు డిసెంబర్ 2, 2025, మంగళవారం తెల్లవారుజామున 2:11 గంటలకు శతభిషా నక్షత్రంలోని నాలుగో పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం రాహువు పూర్వాభాద్ర మొదటి పాదంలో ఉన్నాడు. ఈ రాహు సంచారం కొన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. రాహువు శతభిషా నక్షత్రం నాలుగో పాదంలోకి రాగానే, 3 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. వారి పనులన్నీ విజయవంతం అవుతాయి.
మిథున రాశి
రాహువు శతభిషా నక్షత్రంలో అడుగుపెట్టడం వల్ల మిథునరాశి వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వీరు చేసిన అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారం చేసేవారికి అధికంగా కలిసొస్తుంది. అనేక భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి కెరీర్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. వీరికి ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. మనసులో ఉన్న గందరగోళ పరిస్థితులు తొలగిపోతాయి. సమాజంలో వీరికి మంచి పేరు వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి రాహువు సంచారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతభిషా నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో రాహువు సంచారం ఈ రాశి వారికి ఎన్నో మంచి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. వీరికి అదృష్టం దక్కుతుంది. ఎప్పట్నించో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. వీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. వీరికి మంచి ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు చేసే అవకాశం దక్కుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి రాహువు శతభిషా నక్షత్రం నాలుగో పాదంలో సంచారం చేయడం వల్ల డబ్బు పరంగా కలిసివస్తుంది. ఇది ఎంతో శుభప్రదమైన మార్పు. వీరు తమ ఉద్యోగంలో ఊహించని విజయాలు అందుకుంటారు. ఈ రాశి ఉద్యోగులు అకస్మాత్తుగా ఉన్నత స్థానాన్ని దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశిలో వ్యాపారం చేస్తున్నవారు ఎంతో ముఖ్యమైన పెట్టుబడులు పెడతారు. పాత స్నేహితులు మళ్లీ కలిసే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది.