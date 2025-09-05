Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం.. ఇంట్లో చీపురు ఇక్కడ మాత్రం పెట్టకూడదు..!
వాస్తు శాస్త్రం..
వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితాల్లో ఒక భాగం అని చెప్పాలి. వాస్తు నియమాలు పాటించకపోతే అనేక సమస్యలు వస్తాయని చాలా మంది నమ్ముతుంటారు. ఈ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో ఉంచే ప్రతి వస్తువుకీ కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. వాటిని ఎక్కడ ఉంచాలో.. అక్కడ ఉంచినప్పుడు మాత్రమే.. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.
జీవితంలో ఎటువంటి నెగిటివ్ ప్రభావం ఉండకుండా ఉండటానికి చీపురును ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో సరైన స్థలంలో, మంచి మార్గంలో ఉంచాలి. చీపురు ఇంట్లోని మురికి, ప్రతికూల శక్తిని తొలగిస్తుంది. కాబట్టి...దీనిని లక్ష్మీ దేవికి ప్రతిరూపంగా పరిగణిస్తారు. చాలా మంది ఇంటిని శుభ్రం చేసిన తర్వాత.. చీపురు మంచం కింద పెడుతూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం అలా పెట్టొచ్చా..? ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండాలన్నా, వాస్తు దోషాలు రాకుండా ఉండాలన్నా.. చీపురును ఎక్కడ ఉంచాలి? నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం....
చీపురు లక్ష్మీదేవి ప్రతిరూపం...
హిందూ మతంలో, చీపురును ఇంటిని శుభ్రపరిచే సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, లక్ష్మీ దేవికి చిహ్నంగా కూడా పరిగణిస్తారు. చీపురు ఇంటి నుండి మురికిని తొలగిస్తుంది. శ్రేయస్సు, సానుకూలతను తెస్తుంది. చీపురు గౌరవించని ఇంట్లో, పేదరికం క్రమంగా రావడం ప్రారంభమవుతుందని, జీవితంలోకి అసమ్మతి రావడం ప్రారంభమవుతుందని గ్రంథాలలో పేర్కొన్నారు. ఈ కారణంగా, చీపురును పాదాలతో తాకడం, దానిపై కూర్చోవడం లేదా ఏదైనా తప్పు స్థానంలో ఉంచడం నిషిద్ధంగా పరిగణిస్తారు.
చీపురును మంచం కింద ఎందుకు ఉంచకూడదు?
మంచం విశ్రాంతి, శాంతికి చిహ్నం అని నమ్ముతారు. మీరు మంచం కింద చీపురు ఉంచుకుంటే, అక్కడ నుండి ప్రతికూల శక్తి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది మీ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. ఇది నిద్రలేమి, అలసట , మానసిక ఒత్తిడి సమస్యను పెంచుతుంది. మంచం కింద చీపురు ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో పేదరికం వస్తుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతుంది. దీనికి కారణం చీపురు సంపద , లక్ష్మితో ముడిపడి ఉంటుంది. మీరు దానిని మంచం కింద ఉంచితే, అది మీ శ్రేయస్సును ఆపివేస్తుంది.
ఇది వైవాహిక జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది..
మంచం కింద చీపురు ఉంటే.. ఆ దంపతుల మధ్య సమస్యలు, విభేదాలు, కలహాలు వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమను తగ్గించేస్తుంది. అంతేకాకుండా.. మంచం కింద చీపురు ఉంచడం వల్ల చీపురులో దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతుంది. మీరు ఇంటిలోని ఇతర ప్రాంతాలలో దీనిని ఉపయోగించినప్పుడు.. దుమ్ము ఇంటి అంతటా వ్యాపిస్తుంది.
ఇంట్లో చీపురు ఏ దిక్కులో ఉంచాలో తెలుసా?
ఇంటి నైరుతి దిశలో చీపురును ఉంచడం ఎల్లప్పుడూ శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.
చీపురును ఎల్లప్పుడూ పడుకుని ఉంచాలి. ఇతరులు చూడలేని ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
మీరు ఎప్పుడూ చీపురుపై అడుగు పెట్టకూడదు, అది ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తిని తెస్తుంది.
ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత చీపురును ఉపయోగించడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, చీపురును శుభ్రంగా , సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి.