Vastu Tips: ఇంట్లో డబ్బులు నిలవడం లేదా? ఈ మూడు తప్పులు అస్సలు చేయకూడదు..!
ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఇంట్లో డబ్బు సమస్యలతో ఇబ్బందిపడుతుంటే.. వారు పొరపాటున కూడా కొన్ని రకాల దానాలు చేయకూడదట.
హిందూ మతంలో, దానధర్మాలు చేయడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇది మన కర్మపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అయితే.. అన్ని దానాలు మంచివి కావట. ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఇంట్లో డబ్బు సమస్యలతో ఇబ్బందిపడుతుంటే.. వారు పొరపాటున కూడా కొన్ని రకాల దానాలు చేయకూడదట. మరి వేటిని దానం చేస్తే.. డబ్బు నష్టం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం...
1.తులసి మొక్కను
తులసి మొక్కను తల్లిగా పూజిస్తారు. హిందూ మతంలో దీనిని చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. చాలా మంది తులసి మొక్కను బహుమతిగా ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ.. పొరపాటున కూడా ఎవరికీ తులసి మొక్కను బహుమతిగా ఇవ్వడం, దానం చేయడం కూడా మంచిది కాదు. తులసిని ఎవరికైనా ఇవ్వడం అంటే.. మీరు మీ ఇంటి నుంచి సంపదను మరొకరికి ఇస్తున్నారని అర్థం. మరీ ముఖ్యంగా.. సాయంత్రం పూట ఎవరికీ తులసి మొక్కను దానం చేయకూడదు. ఇది ఇంట్లో ప్రతికూలతను తీసుకువస్తుంది.
2.పెరుగు దానం చేయడం...
పెరుగు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. ఏదో ఒక సమయంలో ఎవరికో ఒకరికి అవసరం రావచ్చు. అలా అని.. సాయంత్రం సమయంలో మాత్రం పెరుగు పొరపాటున కూడా దానం చేయకూడదు. పెరుగును చంద్రుడికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. దీనిని దానం చేస్తే.. మీకు ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావాలనుకుంటే, సాయంత్రం దానిని దానం చేయకూడదు. ఇది మీ శక్తిని సానుకూలంగా ఉంచుతుంది.
సాయంత్రం ఉప్పు దానం చేయవద్దు
ఇంటి నుండి ప్రతికూలతను తొలగించడానికి ఉప్పును ఉపయోగిస్తారు. ఇది శక్తి , సమతుల్యతతో ముడిపడి ఉంటుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మీరు సాయంత్రం దానం చేస్తే, అది ఇంట్లో రంగు, ఆర్థిక సంక్షోభం, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఇది మీ శుక్రుడు, రాహువును కూడా చెడగొట్టవచ్చు. కాబట్టి, మీరు సాయంత్రం దానం చేయకూడదు.
దానం చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి
ఎల్లప్పుడూ ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం దానం చేయండి. దీని కోసం సాయంత్రం సమయాన్ని ఎంచుకోకండి.మీరు ఈ వస్తువులను అవసరమైన వ్యక్తికి దానం చేస్తుంటే, దానం ప్రకారం వాటిని పక్కన పెట్టండి. అప్పుడు మీరు దానిని వారికి ఇవ్వొచ్చు.