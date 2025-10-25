Zodiac signs: ఈ రాశులవారు వెండి ఉంగరం ధరిస్తే.. అదృష్టం పెరగడం ఖాయం..!
Zodiac signs: జోతిష్యశాస్త్రంలో వెండిని శీతలీకరణ లోహంగా పరిగణిస్తారు. ఇది మనస్సును ప్రశాంతపరుస్తుంది. మానసిక సామర్థ్యాలను పెంచుతుంది. వెండి ధరించడం వల్ల మానసిక స్పష్టత పెరుగుతుంది. ప్రతికూల శక్తుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
Zodiac signs
వెండి ఉంగరం ధరించడం స్టైలిష్ గా ఉండటమే కాదు, మన శరీరానికి కూడా చాలా ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. జోతిష్యశాస్త్రంలో వెండి ఉంగరానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. వెండికి చంద్రుడితో ముడిపడి ఉంటుంది. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులవారు వెండి ధరించడం వల్ల ప్రయోజనాలు రెట్టింపు అవుతాయి. మరి కొందరికి మాత్రం నష్టాలు వస్తాయి. మరి, ఏ రాశివారు వెండి ధరించాలి? ఎవరు ధరించకూడదో అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం...
వెండి ధరించాల్సిన రాశులు...
1.కర్కాటక రాశి....
కర్కాటక రాశిని చంద్రుడు పాలిస్తాడు. వెండితో అనుబంధం ఉంటుంది. ఈ రాశివారు వెండి ఉంగరాన్ని ధరించడం శుభప్రదం. మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది.
2.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశిని శుక్రుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే ఈ రాశితో వెండితో అనుబంధం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారు వెండి ధరించడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా కలుగుతాయి. వెండి ధరించడం వల్ల ఈ రాశివారిలో ఓపిక పెరుగుతుంది. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి కూడా సహాయపడుతుంది. మొండి స్వభావం తగ్గుతుంది.
3.వృశ్చిక రాశి....
వృశ్చిక రాశి వారిని అంగారక గ్రహం , ప్లూటో పాలిస్తుంది. ఇది వారిని తీవ్రంగా , ఉద్వేగభరితంగా చేస్తుంది. వెండి వారి భావోద్వేగాలను సమతుల్యం చేయడానికి సహాయపడుతుంది, ప్రతికూలత నుండి రక్షణను అందిస్తుంది. ఇంట్లో ఆనందం పెరుగుతుంది.
4.మీన రాశి...
నెప్ట్యూన్ , బృహస్పతి పాలించే మీనం చాలా ఆధ్యాత్మిక , సానుభూతిపరులు. వెండి వారి కలల స్వభావాన్ని పెంచుతుంది, సృజనాత్మకతను పెంచుతుంది. శరీరాన్ని బలపరుస్తుంది.
5.తుల రాశి...
శుక్రుడు పాలించే తులారాశి వారు సామరస్యం , సమతుల్యతను కోరుకుంటారు. బంగారం సాంప్రదాయకంగా ఇష్టపడినప్పటికీ, వెండి తులారాశి వారు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, భావోద్వేగ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ రాశుల వారు మాత్రం వెండి ధరించకూడదు...
కుజుడు పాలించే మేష రాశివారు ధరించకూడదు. వెండి శీతలీకరణ ప్రభావం వారి ఉత్సాహాన్ని తగ్గిస్తుంది. అదేవిధంగా, సూర్యునిచే పాలించే సింహరాశి.. బంగారంతో ప్రకాశిస్తుంది. వెండి వారి వ్యక్తిత్వానికి సెట్ అవ్వదు. ధనుస్సు రాశి వారికి, వెండి ఉంగరం వారి సాహసోపేత స్ఫూర్తిని తగ్గిస్తుంది. మకరం, కుంభం, కన్య మిథునం కూడా వెండి ధరించడం వల్ల ప్రయోజనం పొందవు. వీరు కూడా ధరించకపోవడమే మంచిది.