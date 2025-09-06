Lunar Eclipse 2025: చంద్ర గ్రహణం రోజున ఏ రాశివారు ఏ మంత్రం జపించాలో తెలుసా?
ఈ గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులోకి మారతాడు. దీని వలన ఈ చంద్రుడిని బ్లడ్ మూన్ అని పిలుస్తారు.
చంద్ర గ్రహణం..
సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన భారతదేశంతో సహాయ అనేక దేశాలలో సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. పితృ పక్ష సమయంలో సంభవించే ఈ గ్రహానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. మరి.. ఈ సమయంలో ఏ రాశివారు ఎలాంటి నివారణ చేయాలి? ఏ మంత్రం జపించాలి అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం...
గ్రహణ సమయం...
ఈ చంద్ర గ్రహణం సుమారు 82 నిమిషాల 6 సెకన్ల పాటు ఉండనుంది. ఈ గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులోకి మారతాడు. దీని వలన ఈ చంద్రుడిని బ్లడ్ మూన్ అని పిలుస్తారు. నాసా ప్రకారం, ఇది సంవత్సరంలో అతి పొడవైన చంద్రగ్రహణాల్లో ఒకటి కావడం గమనార్హం.
ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
ఈ గ్రహణం పితృ పక్షం ప్రారంభాన్ని సూచించే పౌర్ణమి రోజున సంభవిస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకమైనది. పూర్వీకుల నుండి ఆశీర్వాదం పొందడానికి , ఆధ్యాత్మిక వృద్ధికి ఇది శుభప్రదమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. గ్రహణ సమయంలో మంత్రాలను జపించడం వల్ల వాటి ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయని గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
మనసును కదిలించే చంద్రుడు
చంద్రుడు మనస్సు, భావోద్వేగాలు, మాతృత్వం , కుటుంబ బంధాలను సూచిస్తాడు. చంద్రగ్రహణం మానసిక అశాంతి, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి , సంబంధ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఈ ప్రభావాలను ఎదుర్కోవడానికి, జ్యోతిష్కులు ప్రతి రాశిచక్రానికి నిర్దిష్ట మంత్రాలను జపించాలని సిఫార్సు చేస్తారు.
ప్రతి రాశిచక్రానికి మంత్రాలు
మేషం: “ఓం నమో నారాయణ” - అడ్డంకులను అధిగమించి కెరీర్లో విజయం సాధించడానికి.
వృషభం: “ఓం హ్రీం నమః శివాయ” - కుటుంబ ఆనందం , శ్రేయస్సు కోసం.
మిథునం: “ఓం క్లీం కృష్ణాయ నమః” - స్పష్టత , విమర్శనాత్మక ఆలోచన కోసం.
కర్కాటకం: “ఓం సోమాయ నమః” - చంద్రుని రక్షణ , ఆశీర్వాదం కోసం.
సింహరాశి: “ఓం హ్రీం సూర్యాయ నమః” - మంచి ఆరోగ్యం, కీర్తి మ, ప్రమోషన్ కోసం.
కన్య: “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” - రుణ తగ్గింపు , పురోగతి కోసం.
తుల: “ఓం మహా లక్ష్మీయై నమః” - ఆదాయం , కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం.
వృశ్చిక రాశి: “ఓం నరసింహాయ నమః” - శత్రువులను అధిగమించి మానసిక బలాన్ని పొందడానికి.
ధనుస్సు రాశి: “ఓం విష్ణువే నమః” - ఆధ్యాత్మిక బలం, విద్య , ప్రయాణ ప్రయోజనాల కోసం.
మకర రాశి: “ఓం శనిచారాయ నమః” - శని ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి.
కుంభం: “ఓం హ్రీం కాలికాయై నమః” - ధైర్యం కోసం.
మీనం: “ఓం నమో భగవతే రామానుజాయ” - ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి , మనశ్శాంతి కోసం.
పరిహారాలు , ఆచారాలు
గ్రహణం సమయంలో ధ్యానం , మంత్ర జపం వాటి ప్రయోజనాలను పెంచుతుంది.ఉప్పు దీపం వెలిగించడం ప్రతికూలతను దూరం చేస్తుంది , మానసిక స్పష్టతను పెంపొందిస్తుంది. గ్రహణం తర్వాత ఆహారం , దుస్తులు దానం చేయడం వల్ల పూర్వీకుల నుండి ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు , చిన్నపిల్లలు గ్రహణం సమయంలో ఎక్కువసేపు బయట ఉండకపోవడమే మంచిది.గ్రహణం తర్వాత స్నానం చేయడం, నెయ్యి దీపం వెలిగించడం ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది.
ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు vs. జ్యోతిష్కులు
ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చంద్రగ్రహణాన్ని భయంతో కాకుండా ఉత్సుకతతో చూడవలసిన సహజ అద్భుతంగా చూస్తారు. జ్యోతిష్కులు దీనిని ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలకు, సానుకూల జీవిత మార్పుల కోసం మంత్రాలు , ధ్యానాన్ని సిఫార్సు చేయడానికి శక్తివంతమైన సమయంగా చూస్తారు.