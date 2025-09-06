చంద్ర గ్రహణం.. ఏ రాశివారు ఎలాంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలో తెలుసా?

సెప్టెంబర్ 7, 2025 న జరగబోయే చంద్ర గ్రహణం ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉంటుంది. దాని అశుభ ఫలితాల నుండి బయటపడటానికి, రాశి ప్రకారం పరిహారాలు చేయవచ్చు. ఈ పరిహారాల గురించి తెలుసుకోండి…
ఈ రాశి అధిపతి కుజుడు. చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఈ రాశి వారు మృత్యుంజయ మంత్రం జపించాలి. దీని వలన వారి కష్టాలు తగ్గుతాయి. గ్రహణం అశుభ ఫలితాలు తగ్గుతాయి.
ఈ రాశి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం సమయంలో వారి గురువు ఇచ్చిన మంత్రం లేదా శుక్ర మంత్రాలను జపించాలి. దీని వలన వారికి కోరిన ఫలితం దక్కుతుంది.
ఈ రాశి అధిపతి బుధుడు, వాక్కు , బుద్ధికి కారకుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఓం సోం సోమాయ నమః మంత్రం జపించాలి. వారికి ప్రతి పనిలో విజయం లభిస్తుంది.
ఈ రాశి అధిపతి చంద్రుడు. ఈ రాశి వారు గ్రహణం తర్వాత రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 8, సోమవారం ఉదయం మినపప్పు, బియ్యం దానం చేయాలి. దీని వలన వారి కష్టాలు తగ్గుతాయి.
ఈ రాశి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి వారు గ్రహణం తర్వాత రోజు ఉదయాన్నే లేచి, స్నానం చేసి, ఉదయిస్తున్న సూర్యుడికి రాగి చెంబుతో అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. దీని వలన వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి.
ఈ రాశి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం సమయంలో శ్రీమన్నారాయణ మంత్రం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జపించాలి. దీని వలన వారి జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది.
ఈ రాశి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం తర్వాత రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 8న కాకులకు తీపి బియ్యం పెట్టాలి. వారిపై గ్రహణం అశుభ ప్రభావం ఉండదు.
ఈ రాశి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం ప్రారంభానికి ముందు, తర్వాత శివుడికి జలంతో అభిషేకం చేయాలి. దీని వలన వారికి కష్టాల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఈ రాశి అధిపతి గురుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం అశుభ ఫలితాల నుండి బయటపడటానికి చీమలకు గోధుమ పిండి, చక్కెర కలిపి పెట్టాలి. దీని వలన వారి టెన్షన్ కొంత తగ్గుతుంది.
ఈ రాశి అధిపతి శని. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం తర్వాత ఏదైనా బ్రాహ్మణుడికి వారి ఇష్టం ప్రకారం డబ్బు, ధాన్యం దానం చేయాలి. దీని వలన వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.
ఈ రాశి అధిపతి కూడా శని. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం తర్వాత అవసరంలో ఉన్నవారికి తెల్లని బట్టలు, బియ్యం దానం చేయాలి. దీని వలన వారికి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
ఈ రాశి అధిపతి గురుడు. ఈ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం సమయంలో రుద్రాక్షలతో నమః శివాయ మంత్రం జపించాలి. దీని వలన వారి అన్ని రకాల కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
శనివారం పుట్టిన వారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
Zodiacsigns: ఈ రాశుల వారికి పెళ్లి మీద ఆసక్తి ఉండదు
Vastu Tips: ఆదివారం నాడు ఈ వస్తువులను పొరపాటున కూడా కొనకూడదు!
Vastu Tips for Brooms: చీపురు కట్టల విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయద్దు!