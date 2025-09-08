Surya Grahanam: ఈ నెలలో సూర్య గ్రహణం ఎప్పుడు? ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే
చంద్రగ్రహణం సెప్టెంబర్ 7న ముగిసిపోయింది. త్వరలో సూర్యగ్రహణం రాబోతోంది. సూర్యగ్రహణం నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. గ్రహణం ఎప్పుడు? ఏ రాశులకు శుభప్రదమో తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది?
చంద్రగ్రహణం ముగిసిపోయింది. త్వరలో సూర్య గ్రహణం రాబోతోంది. 2025 రెండవ సూర్యగ్రహణం సెప్టెంబర్ 21న మహాలయ అమావాస్య రోజున వస్తుంది. ఇది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం, ఇది భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ 21న రాత్రి 11 గంటలకు కన్యారాశిలో ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 22న తెల్లవారుజామున 03.24కి ముగుస్తుంది.
సూర్యగ్రహణం మనకు కనిపిస్తుందా?
సెప్టెంబర్ 21న సూర్యగ్రహణం రాబోతోంది. అయితే ఇది భారతదేశంలో కనిపించదు. కాబట్టి దాని సూతక కాలం కూడా చెల్లదు. అయితే జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ సూర్యగ్రహణం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశులవారు లాభపడితే మరికొందరు నష్టపోతారు.
సూర్యగ్రహణం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?
ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించకపోయినా న్యూజిలాండ్, ఫిజి, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా, పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది.
రాశులపై సూర్యగ్రహణ ప్రభావం
పితృపక్షం చివరి రోజున వచ్చే ఈ సూర్యగ్రహణం కన్య, ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలో జరుగుతుంది. ఇది అన్ని 12 రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం మిథున, కన్య, మీన రాశులవారిపై అశుభ ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ రాశులవారు ఉద్యోగ, వ్యక్తిగత జీవితం, ఆర్థిక, ఆరోగ్య, సంబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. ముఖ్యంగా కన్య రాశివారు ఈ రాశిలోనే సూర్యగ్రహణం జరుగుతున్నందున జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాదనలు, పెట్టుబడులు మానుకోవాలి.
రెండు రాశులవారికి గ్రహణం శుభప్రదం
ఈ సూర్యగ్రహణం వృషభ, తుల రాశులవారికి శుభప్రదం. ఈ రాశులవారు డబ్బు, ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది.