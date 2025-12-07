Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు అవసరానికి చేతిలో డబ్బులేక ఇబ్బంది పడతారు!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 7.12.2025 నుంచి 13.12.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. కొన్ని పనుల్లో మీ అంచనాలు నిజమవుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారి సహాయపడతారు. సంతానానికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు పని భారం నుంచి ఊరట లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆప్తుల నుంచి ఊహించని సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాలను సైతం తీర్చగలుగుతారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రయాణాలలో నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత లాభదాయకంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో సమస్యలు రాజీ చేసుకుంటారు. రాజకీయ సంబంధ సమావేశాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం లభించదు. కొన్ని వ్యవహారాలలో చివరి నిమిషంలో ఆకస్మికంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. గృహ నిర్మాణ పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. పాతమిత్రులను కలుసుకొని కొన్ని విషయాలు చర్చిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాలలో సకాలంలో పెట్టుబడులు అందక కొంత నష్టం తప్పదు. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి లభించదు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేయలేరు. కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో తొందరపడి నోరు జారడం మంచిది కాదు. ఆర్థికంగా గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. సంతాన విద్యా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించదు. ఉద్యోగాలలో తోటివారి ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. బంధు మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పని తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో మీ ఆలోచనలు అందరికీ నచ్చే విధంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. అనుకున్న సమయానికి డబ్బు సహాయం అంది రుణాలు తీర్చగలుగుతారు. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారపరంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. ఆత్మీయుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు తెలివిగా పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్నవారితో పరిచయాలు కలుగుతాయి. మొండి బకీలు వసూలవుతాయి. ధార్మిక సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు అప్రయత్నంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశించిన విధంగా ఉండదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. కుటుంబ విషయాలలో ఆకస్మికంగా ఆలోచనలు మార్చుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సోదరులతో కొన్ని వ్యవహారాలలో చికాకులు తప్పవు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కొంత మందగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి లభించదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం ఉండదు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు మరింత పెరుగుతాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. సంతానం ఆరోగ్య విషయాలలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. నూతన గృహ కొనుగోలు ప్రయత్నాలలో జాప్యం తప్పదు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందవు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
రుణ ఒత్తిడి పెరిగి మానసిక సమస్యలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించదు. సోదరుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. అవసరానికి సన్నిహితుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందవు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అంచనాలు అందుకోవడం కష్టంగా మారుతుంది. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరిగి సమయానికి నిద్రాహారాలు ఉండవు.
మకర రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు కలుగుతాయి. దాయాదులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వచ్చి ఊరట పొందుతారు. ఇంట్లో ఒక సంఘటన ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. సంతాన విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశములు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన రీతిలో సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పొందుతారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత గందరగోళంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇంటా బయటా కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపార విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేయడం మంచిది కాదు. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎంత కష్టపడినా ఫలితం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
చాలాకాలంగా పడిన శ్రమ ఫలిస్తుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు గతం కంటే పుంజుకుంటాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో అంచనాలు నిజమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు అందిన సమాచారం కొంత సంతోషం కలిగిస్తుంది. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సోదరులతో భూ వివాదాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.