ఈ వారం ఓ రాశివారికి అప్పుల బాధ తప్పుతుంది.. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది!
ఈ వార ఫలాలు 24.08.2025 నుంచి 30.08.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఇంట బయట తెలివిగా వ్యవహరించి అందరిని ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరుతాయి. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాల నుంచి కొంత వరకు బయటపడతారు. వ్యాపారాలలో కొత్త ఆశలతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి. చిన్నతరహా పరిశ్రమలకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వారం చివరిలో స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఇంటా బయటా ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. కీలక వ్యవహారాలలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారాలలో అనుకున్న లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలు రాజీ అవుతాయి. కొన్ని రంగాల వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆదాయనికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలుంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ప్రత్యర్థులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఏ పనినైనా సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభాకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సంతాన వివాహాది ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు ఉంటాయి. కొన్ని రంగాల వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆస్తి వివాదాలు ఉంటాయి. సోదరులతో వివాదాలు కొంత బాధిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఉత్సాహంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొన్ని సమస్యలను చాకచక్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సమాజంలో పేరుప్రతిష్ఠలు మరింత పెరుగుతాయి. నూతన వాహన లాభం ఉంది. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చిస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మధ్యలో ఆగిపోయిన గృహ నిర్మాణాలు పునఃప్రారంభిస్తారు. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూలం. వారం మధ్యలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు ముందుకు సాగక నిరాశ పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులు తప్పవు . ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రయాణాలు చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఆప్తుల నుంచి అందిన ఒక సమాచారం ఊరట కలిగిస్తుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. గృహ, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు ఆలస్యమవుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. వారం మధ్యలో ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలున్నాయి. శుభాకార్యాల్లో పాల్గొంటారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయపడతారు. ప్రముఖుల పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలు పనితీరుతో అందరిని ఆకట్టుకుంటారు. వారం చివరిలో బంధువులతో అకారణంగా వివాదాలు వస్తాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక రుణ బాధలు తొలగుతాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. సోదరులు, మిత్రులతో చర్చలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. నూతన గృహ, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ధార్మిక సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
అనుకున్న పనులు నెమ్మదిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు తొలగిపోతాయి. ఒక వ్యవహారంలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని పాత విషయాలు చర్చిస్తారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. సంఘంలో విశేష గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వారం చివరిలో బంధువర్గంతో వివాదాలు ఉంటాయి. డబ్బు పరంగా ఇబ్బందులు తప్పవు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా చిత్ర విచిత్రమైన సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. సమాజంలో పేరు కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. శ్రేయోభిలాషుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. వారం మధ్యలో కుటుంబ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సమస్యలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. పిల్లల విద్యా, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. గృహ నిర్మాణాల్లో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. కొన్ని సమస్యలను తెలివిగా పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు సమకూర్చుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో కీలక సమాచారం అందుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణాల్లో నూతన నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అప్పుల బాధలు తొలగుతాయి. సన్నిహితులతో కష్టసుఖాలు విచారిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు . గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. విలువైన వస్తువుల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. వారం ప్రారంభంలో సోదరులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆప్తుల సలహాలు కొన్ని విషయాల్లో కలిసివస్తాయి. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి సోదరులతో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆస్తుల వ్యవహారంలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. గృహ నిర్మాణాల్లో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలలో లాభాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పనిభారం నుంచి బయటపడతారు. ప్రభుత్వ అధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. వారం మధ్యలో ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.