Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం గ్రహాల సంచారంతో ఏ రాశులవారికి మహర్దశ?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 15.11.2026 నుంచి 21.11.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే అనవసర ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. వ్యాపారులు తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు పాటించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ముఖ్యంగా నిద్ర, ఆహారపు అలవాట్లను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృషభ రాశివారికి కుటుంబం, ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని శుభపరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అయితే కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే ముందు అన్ని విషయాలను పరిశీలించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయం పెరిగినా ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్, వాహనాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాల్లో తొందరపడకూడదు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు అందివచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి సానుకూల సమాచారం అందుతుంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం పొందుతారు. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు పరిచయమవుతారు. ప్రయాణాల ద్వారా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అయితే ఇతరుల మాటలు విని ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. పాత సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కర్కాటక రాశివారికి ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆదాయం సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ ఊహించని ఖర్చులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు సహోద్యోగులతో సఖ్యతగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో కొన్ని విషయాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. పెద్దల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. విద్యార్థులు చదువులో మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ప్రయాణాల సమయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారిపై ఈ వారం గ్రహస్థితుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు, కుటుంబ విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. వ్యాపారులు భాగస్వాములతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో పెద్ద రిస్కులు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలను గౌరవించాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కుటుంబ అవసరాలు, ప్రయాణాలు, ఆరోగ్య సంబంధిత విషయాలపై డబ్బు వెచ్చించాల్సి రావచ్చు. ఉద్యోగులు పనిలో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులు పాత బాకీల వసూళ్లపై దృష్టి పెట్టాలి. విదేశీ విద్య, ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతతను కాపాడుకోవాలి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఈ వారం తుల రాశివారికి ఆదాయ పరంగా ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారుతాయి. వ్యాపారాలలో లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే స్నేహితులు, పరిచయస్తులతో ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. గ్రహాల సంచారం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు తమ ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి అనుకూలమైన సమయం. అయితే అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పొదుపుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం అదృష్టం, ఉన్నత విద్య, ప్రయాణాలకు సంబంధించిన విషయాలు అనుకూలం. ఉద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశీ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలి. వ్యాపారులకు దూర ప్రాంతాల నుంచి కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఇతరులపై అతిగా ఆధారపడకుండా సొంత నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణ పాటించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారు ఈ వారం ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. అనుకోని ఖర్చులు ఎదురైనా సరైన ప్రణాళికతో వాటిని నియంత్రించవచ్చు. ఉద్యోగులు తమ పనుల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటతీరు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. పాత బాకీలు వసూలు కావడానికి మరికొంత సమయం పట్టవచ్చు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు సహోద్యోగులతో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. అయితే ఒప్పందంపై సంతకం చేసే ముందు షరతులను పూర్తిగా చదవాలి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు కొత్త మార్గాల గురించి ఆలోచించవచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్య విషయాల్లో క్రమశిక్షణ అవసరం. చేపట్టిన పనులు ఆలస్యం అయినా నిరుత్సాహపడకూడదు. ఉద్యోగ బాధ్యతలను టైంకి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. వ్యాపారులు లాభనష్టాలను సమీక్షించుకోవాలి. ప్రత్యర్థుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం ఓర్పుగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యానికి తగిన విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. పాత సమస్యలకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది.