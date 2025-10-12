Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. ఆత్మీయుల నుంచి కీలక సమాచారం!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 12.10.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
బంధువుల నుంచి అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. వ్యాపారాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు తప్పవు. ఉద్యోగాలలో ఆకస్మిక ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాల్లో ఆటంకాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. సన్నిహితుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. చేపట్టిన కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలున్నాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తవుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మీ ఆలోచనలు అందరికి నచ్చుతాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు లాభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. పాత సంఘటనలు గుర్తుకు వస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. కీలక సమయంలో ఆప్తుల సలహాలు కలిసి వస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు మరింత లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగుల నిరీక్షణ ఫలిస్తుంది. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల కొత్త అప్పులు చేస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలించవు. ప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధువులతో అకారణంగా విభేదాలు తప్పవు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు కొంత నిరుత్సాహపరుస్తాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులుంటాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో సాగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో చికాకులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక అప్పులు తీర్చగలుగుతారు. దూరప్రయాణాలు వాయిదా పడుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆత్మీయుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. కొత్త అప్పులు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో కొత్త సమస్యలు తప్పవు. ఆత్మీయులతో కొన్ని విషయాలలో విభేదాలు కలుగుతాయి. ప్రయాణాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహ పరుస్తుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త సమస్యలు వస్తాయి. నూతన రుణాలు చేస్తారు. దూరపు బంధువుల నుంచి ముఖ్యమైన సమాచారం అందుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా సాగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి.