Vastu Tips: తిన్న ప్లేట్లు,కప్పులు ఈ దిక్కులో ఉంచితే.. అప్పులపాలవ్వడం ఖాయం..!
Vastu Tips: వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మనం తెలిసీ తెలియక చేసే కొన్ని పనులు కూడా జీవితంలో అనేక సమస్యలు తీసుకువచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే.. ఇంట్లో ఉంచే ప్రతి వస్తువును ఎక్కడ ఉంచుతున్నాం అనే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
Vastu Tips
సాధారణంగా చాలా మందికి తిన్న తర్వాత ప్లేట్ కడిగే అలవాటు ఉండదు. టీ, కాఫీలు తాగిన కప్పులను కడకుండా ఎక్కడపడితే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం.. ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల జీవితంలో ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాదు.. ఇంట్లో ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి. మరి, వాస్తు ప్రకారం తిన్న ప్లేట్లు, కప్పులు.. కడగకుండా ఏ దిక్కులో పెడితే ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
1.తూర్పు దిక్కు...
తూర్పు దిక్కు అంటే... సూర్యుడు ఉదయించే దిశ. ఇది కాంతం, జ్ఞానం, కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇది ఆనందం, శ్రేయస్సు, సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది. ఇంట్లో ఈ దిశను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. కానీ చాలా మంది తెలిసీ తెలియక... భోజనం చేసిన తర్వాత ప్లేట్లు, టీ తాగిన తర్వాత కప్పులు.. ఇలా వాడిన గిన్నెలను కడగకుండా ఈ దిక్కులో ఉంచుతూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఇంటి సంపద హరించుకుపోతుంది. లక్ష్మీ దేవి ఆ ఇంట్లో అస్సలు ఉండదు. కాబట్టి.. తూర్పు దిశను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అపరిశుభ్రమైన వస్తువులను ఈ దిక్కులో ఉంచకూడదు.
2.ఉత్తర దిక్కు...
వాస్తు ప్రకారం, ఉత్తర దిక్కు సంపద , శ్రేయస్సును తెచ్చే శుభ దిశగా పరిగణిస్తారు. ఈ దిశ శుభ్రంగా ఉంటే, మీ ఇంటి సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. కానీ అది అపరిశుభ్రంగా ఉంటే, అనేక సమస్యలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం ఖాయం. చాలా మంది ఈ దిశలో కూర్చుని తింటారు, టీ తాగుతారు. మిగిలిన ఆహారంతో పాటు ప్లేట్ , గ్లాసును కూడా ఈ ప్రదేశంలో వదిలివేస్తారు. వాస్తు ప్రకారం, ఈ దిశ శుభ్రంగా, చక్కగా ఉండాలి. మురికిగా ఉంటే, ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది ఇంట్లో శాంతి , ప్రశాంతతను కూడా నాశనం చేస్తుంది.
ఈశాన్య దిశ
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, కుబేరుడు ఈశాన్య మూలలో నివసిస్తాడు. కుబేరుడు సంపద , శ్రేయస్సుకు దేవుడిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, ఈ దిశ సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. రాత్రి నుండి ఉదయం వరకు ఈ మూలలో డిన్నర్ ప్లేట్ ఉంచడం, టీ లేదా కాఫీతో నిండిన కప్పులను మరచిపోవడం , భోజన సమయంలో మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని ఉంచడం శుభం కాదు. వాస్తు ప్రకారం, ఈ మూల మురికిగా ఉంటే లేదా దుర్వాసన ఉంటే, మీ ఆర్థిక జీవితం సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకుంటుంది. మీరు చేసే ఏ పని కూడా లాభాన్ని కలిగించదు. డబ్బు రాకకు మరిన్ని అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. అందుకే.. ఈ దిక్కును చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.