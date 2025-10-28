Zodiac signs: 100 ఏళ్ల తర్వాత త్రిగ్రహి యోగం.... ఈ మూడు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్
Zodiac signs:100 సంవత్సరాల తర్వాత కుజుడుపై బలమైన త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు సంచారం కారణంగా త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశి రాశుల వారికి ప్రతి రంగంలోనూ విజయాన్ని తెస్తుంది. అపారమైన ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది.
Zodiac signs
నవంబర్ లో చాలా గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ రాశుల మార్పు గ్రహాల సంయోగాలను ఏర్పరచనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ నవంబర్ నెలలో త్రిగ్రహి యోగం వృశ్చిక రాశిలో ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం గ్రహాలకు అధిపతి అయిన కుజుడు, సంపదను ఇచ్చే శుక్రుడు, సూర్యుడి కలయిక ద్వారా ఏర్పడుతుంది. దీంతో.. ఇది కొన్ని రాశుల అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ అద్భుతంగా మారుతుంది. వ్యాపారంలోనూ లాభాలు చూస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి దొరికే అవకాశం ఉంది. వాహన యోగం కూడా ఉంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం....
మీన రాశి....
త్రి గ్రహి యోగం మీన రాశివారి జాతకంలో తొమ్మిదో ఇంట్లో ఉన్నందున మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. పెండింగ్ లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి చేయగలరు. ఇంట్లో లేదా మీ కుటుంబంలో మతపరమైన లేదా శుభ కార్యాలు జరగవచ్చు. మీరు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం కోసం దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి....
త్రి గ్రహి యోగం ఏర్పడటం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి మంచి రోజులు వస్తాయి. ఈ యోగం మీ రాశివారి లగ్న ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీ ధైర్యం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ఠ కూడా పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం రావచ్చు. కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. పెళ్లి కాని వారికి ఈ సమయంలో పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి....
త్రి గ్రహి యోగం ఏర్పడటం వల్ల మకర రాశివారికి చాలా ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. ఈ యోగం మకర రాశివారి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆదాయాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. అదనంగా ఊహించని వైపు నుంచి డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన ఒప్పందాలు అకస్మాత్తుగా ఖరారు అవుతాయి. స్టాక్ మార్కెట్లు, లాటరీల నుంచి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.