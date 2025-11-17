Venus Transit: శుక్రుడి గమనం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి డిసెంబర్ నెల విపరీతంగా కలిసొస్తుంది
Venus Transit: డిసెంబర్ నెలలో శుక్రుడు తన గమనాన్ని నాలుగు సార్లు మార్చుకోబోతున్నాడు. దీనివల్ల ఐదు రాశుల వారికి ఎంతో అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఐదు రాశులలో మీ రాశి ఉందో లేదో తెలుసుకోండి.
డిసెంబర్లో శుక్రగమనం
శుక్రుడు ఎంతో శుభ గ్రహం. శుక్రుడి కరుణ ఉంటే చాలు జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఒక వ్యక్తి అందం, సంపద, ప్రేమ, విలాసాలను అందించేది శుక్రుడే. అలాంటి శుక్రుడు డిసెంబర్ 2025లో నాలుగు సార్లు గమనం మార్చుకోబోతున్నాడు. ఇది అయి రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.
వృషభ రాశి
డిసెంబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. ఈ నెల వీరికి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. వీరికి అపారమైన సంపద, ఆస్తులు పొందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీరికి జీవితంలో సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్ధికంగా కూడా విజయవంతమవుతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి డిసెంబర్ నెల ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ నెలలో అదృష్టం, సంపద విపరీతంగా పొందుతారు. ఈ రాశి వారికి జీవితంలో ప్రేమ, ఆప్యాయతలు నిండుగా పెరుగుతాయి. చిన్నచిన్న పెట్టుబడుల నుంచే విపరీతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం చాలా చక్కగా సాగుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్య రాశి వారికి డిసెంబర్ నెలలో సంతోషం, శ్రేయస్సు, ప్రేమ అందుతుంది. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి. మీరు పాత పెట్టుబడుల నుంచి డిసెంబర్ నెలలో లాభాలు పొందుతారు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి డిసెంబర్ నెల ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. తులా రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. కాబట్టి వీరికి మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరికి డిసెంబర్ నెల అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వీరి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా భారీగా పెరుగుతుంది. వీరికి విలాసవంతమైన జీవితం దక్కుతుంది.
మీన రాశి
శుక్రుడి ప్రభావం మీనరాశి వారిపై అధికంగా ఉంటుంది. వీరికి డిసెంబర్లో అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి మంచి జీతంతో కూడా కొత్త ఉద్యోగం వస్తుంది. మీరు పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందుతారు. వీరికి సమాజంలో ఎంతో గౌరవం పెరుగుతుంది.