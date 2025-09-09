Today Horoscope: సింహ రాశివారు డబ్బుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి..!
సింహ రాశివారి మంగళవారం రాశిఫలాలు ఇవి. మరి , ఈ రోజు సింహ రాశివారికి ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ-వ్యాపారాల్లో, ఆరోగ్య పరంగా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..
సింహ రాశి ఫలితాలు..
సింహ రాశివారి మంగళవారం రాశిఫలాలు ఇవి. ఈ రోజున వీరికి చేపట్టిన పనుల్లో అవంతరాలు ఎక్కువగా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో కూడా శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించదు. వ్యాపారం కూడా అంతంత మాత్రంగానే సాగుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి
ఈ సమయంలో ఆర్థిక విషయాలలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. మీరు వేసే ప్రణాళికలు, పెట్టుబడులు ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వకపోవచ్చు. కొత్తగా వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారు ఒకసారి ఆలోచించాలి. త్వరిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అప్పుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. కుటుంబ అవసరాలు, గృహ ఖర్చులు కొంచెం పెరగడం వల్ల ఆర్థిక ఒత్తిడి అనిపించవచ్చు. వ్యయ నియంత్రణ పాటించి, అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గిస్తే పరిస్థితి కొంత సర్దుకుంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
ఉద్యోగ–వ్యాపారం
ఉద్యోగాలలో మీరు ఎంత కృషి చేసినా వెంటనే గుర్తింపు రాకపోవడం చికాకును కలిగించవచ్చు. సహచరుల నుండి సహకారం కొంత తగ్గవచ్చు. పై అధికారుల అంచనాలకు సరిపోయేలా పనిచేయడానికి అదనపు శ్రమ అవసరం అవుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగానే సాగుతాయి. కొత్త ఒప్పందాలు, లాభాలు తాత్కాలికంగా ఆలస్యం కావచ్చు. అయితే ధైర్యం, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే క్రమంగా పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. చిన్న వ్యాపారులు మార్కెట్లో పోటీని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు రావచ్చు. సహనంతో, క్రమశిక్షణతో ముందుకు వెళ్తే ఆపదలు తాత్కాలికమే.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యపరంగా ఈ కాలం మితంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ పనిభారం వల్ల అలసట, ఆందోళన కలగవచ్చు. తలనొప్పి, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు బాధించే అవకాశం ఉంది. గృహంలో కొందరి ప్రవర్తన కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి రావచ్చు. అయితే క్రమమైన ఆహారం, వ్యాయామం పాటిస్తే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. అజీర్ణం, గ్యాస్ వంటి సమస్యల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎక్కువ మసాలా, నూనె పదార్థాలు తగ్గించడం మంచిది. యోగా, ధ్యానం, ప్రాణాయామం లాంటివి మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి.