Today Horoscope: మీన రాశివారికి ఆర్థికంగా నష్టాలు ఎదురవ్వొచ్చు..!
మీన రాశివారి గురువారం రాశిఫలాలు ఇవి. మరి మీన రాశివారికి ఈ రోజు ఎలా గడుస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం..
మీన రాశి..
కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులులో వ్యయప్రయాసలు అధికమౌతాయి. సన్నిహితులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి ఉద్యోగములు సామాన్యంగా సాగుతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి
మీనా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక వ్యవహారాలు కొంత ఒత్తిడిగా అనిపించవచ్చు. చేపట్టిన పనులలో వ్యయప్రయాసలు అధికమై, అంచనాలకు మించిన ఖర్చులు రావచ్చు. ప్రత్యేకించి గృహ అవసరాలు, కుటుంబ సభ్యుల కోసం పెట్టే ఖర్చులు అదుపు తప్పే అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో ఉన్న విభేదాల కారణంగా ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాల్లో ఆలస్యం కలగవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అప్పులు తీర్చే విషయంలో కొంత నిరాశ ఎదురైనా, క్రమంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ధైర్యం, సహనం పాటిస్తే అనుకోని వనరుల ద్వారా కొంత ఉపశమనం దొరుకుతుంది.
ఉద్యోగ–వ్యాపారం
ఉద్యోగ రంగంలో మీనా రాశి వారికి ఈ కాలం సాధారణంగా ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారుల ఆదరణ ఆశించినంతగా లేకపోవచ్చు. కృషి చేసినా ఫలితాలు ఆలస్యంగా రావడం కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. నిరుద్యోగులైతే అవకాశాల కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు తాత్కాలికంగా సఫలీకృతం కాకపోవచ్చు. వ్యాపారరంగంలోనూ అంచనాలు అందకపోవడం వల్ల కొంత నిరుత్సాహం ఏర్పడుతుంది. అయినప్పటికీ సహనం కోల్పోకుండా, నిశితంగా పరిశీలించి ముందుకు సాగితే పరిస్థితులు క్రమంగా అనుకూలంగా మారతాయి. పాత మిత్రులు లేదా పరిచయాల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యపరంగా ఈ సమయంలో జాగ్రత్త అవసరం. మానసిక ఒత్తిడి, కుటుంబ వివాదాల కారణంగా చికాకు పెరుగుతుంది. నిద్రలేమి, ఆందోళన, అలసట ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆహారంలో శ్రద్ధ వహించకపోతే జీర్ణ సమస్యలు కలుగవచ్చు. చిన్ననాటి మిత్రులతో దైవదర్శనాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. రోజువారీగా యోగా, ధ్యానం చేయడం ద్వారా మానసిక స్థిరత్వం పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సహనం పాటించి ప్రవర్తించడం ఆరోగ్యానికి, మానసిక శాంతికి ఉపయోగకరం.