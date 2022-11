ఈ రాశులవారి జాతకంలో లవ్ మ్యారేజ్ రాసిపెట్టిలేదు...!

జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ కింది రాశులవారు మాత్రం కచ్చితంగా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి మాత్రమే చేసుకుంటారు. వీరి జీవితంలో లవ్ మ్యారేజ్ అనేది లేదట. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం....

వివాహ వ్యవస్థ చాలా పవిత్రమైనది. పెళ్లి బంధం విజయవంతం కావడం అనేది కూడా అంత సులభమైనది కాదు. కొందరు.. ప్రేమించి.. వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెడతారు. మరి కొందరు.. పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లి చేసుకుంటారు. కాగా.... జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ కింది రాశులవారు మాత్రం కచ్చితంగా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి మాత్రమే చేసుకుంటారు. వీరి జీవితంలో లవ్ మ్యారేజ్ అనేది లేదట. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం....

1.తుల రాశి...

భావోద్వేగ విషయానికి వస్తే ఈ రాశిచక్రం చాలా సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు చాలా నమ్మకమంగా, తమ జీవితభాగస్వామికి మద్దతుగా ఉంటారు. వారు నిబద్ధతకు భయపడరు.కాగా.. ఈ రాశివారి జాతకంలో ప్రేమ వివాహం లేదు. కేవలం పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లి మాత్రమే చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వివాహంలో వారు మీ పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తారు, అంకితభావంతో ఉంటారు.

2.మీన రాశి...

చాలా మంది మీన రాశి వారు జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకునేటప్పుడు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరే స్వయంగా లవ్ లైఫ్ ని నాశనం చేసుకుంటారు. వీరు ఎవరినైనా ప్రేమించినా కూడా వారితో పెళ్లి జరగదు. కచ్చితంగా వీరు... పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే. వీరి జాతకంలో ఎక్కువగా పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లిళ్లు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

3.కర్కాటక రాశి.... కర్కాటక రాశివారు చాలా శ్రద్ధగా , సున్నితంగా ఉంటారు. వారు నిబద్ధత, ప్రేమకు విలువ ఇస్తారు. వారు నిరంతరం శ్రద్ధ, ఆప్యాయత కోసం పరితపిస్తూ ఉంటారు. అవగాహన విషయానికి వస్తే, వారు ఉత్తమ భాగస్వాములు కావచ్చు. వీరు పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా... సంతోషంగా ఉంటారు. వీరికి ప్రేమ వివాహం కన్నా... పెద్దలు కుదర్చిన పెళ్లి కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.

