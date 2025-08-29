అతి త్వరలో ఈ రెండు రాశులవారికి అపార ధనయోగం, విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం
2025 సెప్టెంబర్ నుండి రెండు రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీరు విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. అవి వృషభ, మకర రాశులు. శుక్ర చంద్ర సంయోగం వల్ల ధనయోగం కలగబోతోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
త్వరలో ధనయోగం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి గ్రహానికి ప్రత్యేకత ఉంటుంది. శుక్రుడు ధనం, ఐశ్వర్యం, సుఖం, సౌకర్యాలను అందిస్తాడు. ఇక చంద్రుడు మానసిక ఆరోగ్యం, కీర్తి, వ్యాపార వృద్ధిని ఇస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ధనయోగం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 2025 సెప్టెంబర్ నుండి శుక్ర చంద్రులు కలవబోతున్నారు. దీని వల్ల రెండు రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది.
వృషభ రాశి
2025 సెప్టెంబర్ 10న చంద్రుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ రాశి శుక్రునికి చెందినది. ఈ రెండు కలిపి ధనయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. సెప్టెంబర్ 29 వరకు చంద్రుడు ఆ రాశిలోనే ఉండి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది మకర రాశి వారికి ప్రత్యక్ష ధనలాభాలను ఇస్తుంది. అక్టోబర్, నవంబర్ మాసాల్లో కూడా ఇదే విధమైన శుక్రానుగ్రహ చంద్ర సంచారం జరుగుతుంది. దీని వల్ల ఈ రెండు రాశుల వారికి ఆర్ధికంగా కలిసివస్తుంది.
శుక్రుడి రాశి అయిన వృషభంలో చంద్రుడు సంచరించడం వల్ల వృషభ రాశి వారికి విపరీతమైన ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఇల్లు కొనాలనుకునేవారికి బ్యాంకు ఋణం త్వరగా వస్తుంది. షేర్ మార్కెట్, భూమి కొనుగోలు, వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం లాంటివి ఈ కాలంలో లభిస్తాయి. విదేశీ అవకాశాలు కూడా వచ్చే ఛాన్సులు కలిసివస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, ఐశ్వర్యం, కొత్త వాహనాలు వంటివి పెరుగుతాయి. వీరి ఈ కాలంలో అతిగా సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
సెప్టెంబర్ 29న చంద్రుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మకర రాశి వారికి అపార ధనయోగం కలుగుతుంది. చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసే వారికి ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఉన్నవారికి మేలు జరుగుతుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేసే మకర రాశి వారు ఉన్నత పదవులు పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే భూమి, బ్యాంకు సేవింగ్స్, వ్యాపారాల్లో వృద్ధి కనిపిస్తుంది. సంపాదించిన దాన్ని దాచుకుని పెట్టుబడి పెడితే మకర రాశి వారు కోట్లు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధనయోగం వల్ల డబ్బు అధికంగా వస్తుంది. కానీ మానసిక ఆందోళన, ఖర్చులు, పోటీలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ కాలంలో మీరు అనవసర అప్పులు చేయకండి. కుటుంబ సభ్యులను గౌరవించండి. పరిహారంగా సోమవారం చంద్రుడికి పాలు, తెల్ల పూలతో పూజ చేయండి. శుక్రవారం శుక్రుడికి నైవేద్యం పెట్టి పూజించండి.
డబ్బు విపరీతంగా వచ్చే ఛాన్స్
సెప్టెంబర్ నుండి మొదలయ్యే చంద్ర-శుక్ర దశ రెండు రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. వృషభ, మకర రాశుల వారికి ధనయోగాన్ని ఇస్తుంది. వృషభ రాశి వారు ఐశ్వర్యం, కీర్తి పొందుతారు. మకర రాశి వారు శ్రమ ఫలితంగా కోటీశ్వరుల అయ్యే ఛాన్స్. శ్రమతో పాటు ఈ అదృష్టాన్ని ఉపయోగించుకుంటే మీరు ఆర్ధికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.