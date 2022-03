Ugadi 2022: ఈ రాశులవారి సొంతింటి కల నెరవేరుతుంది..!

చాలా మంది కనీసం ఈ సంవత్సరమైనా మా సొంతింటి కల నెరవేరుతుందా అని ఆశగా ఎదరుచూస్తుంటారు. కాగా.. ఆ సొంతింటి కల.. ఈ కొత్త ఉగాది సంవత్సరంలో ఈ కింద రాశులవారికి నెరవేరుతుందట. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దామా...

Prospects of Owning Your Dream House in 2022

సొంతిల్లు నిర్మించుకోవడం అందరి కళ. ప్రతి ఒక్కరూ తమకంటూ ఒక ఇల్లు ఉండాలని.. అది కూడా తమకు నచ్చినట్లు ఉండాలని అనుకుంటారు. కానీ, అది అంత సులభం కాదు. కొందరికి జీవితాంతం ఎదురు చూడాల్సిందే. చాలా మంది కనీసం ఈ సంవత్సరమైనా మా సొంతింటి కల నెరవేరుతుందా అని ఆశగా ఎదరుచూస్తుంటారు. కాగా.. ఆ సొంతింటి కల.. ఈ కొత్త ఉగాది సంవత్సరంలో ఈ కింద రాశులవారికి నెరవేరుతుందట. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దామా... జాతకంలో గ్రహ చలనం, దశ భుక్తి వంటి అంశాలు వ్యక్తి ఇంటి కలని నిర్ణయిస్తాయి. ఒక్కో కుండలిలో 12 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇల్లు ఒకదానితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది - వివాహం, కుటుంబం, ఇల్లు, వాహనం. ఆ ఇంట్లోని గ్రహాల చలనం వల్ల ఇంటికి కొనుగోలు యోగం కలుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం కింది రాశి వారికి అలాంటి యోగం ఉంది.



Aries

మేషరాశి

మేష రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆస్తిలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. సంవత్సరం ప్రారంభంలో మార్స్ అనుగ్రహం మీ స్వంత అపార్ట్మెంట్ లేదా భూమిని కొనుగోలు చేయడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది. నాల్గవ ఇల్లు, శని సౌజన్యంతో, ఒప్పందానికి మరింత మద్దతు ఇస్తోంది. వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం మీరు ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి ఇంటిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది పెద్ద బిల్డింగ్ కొనుగోలు చేసే యోగం కూడా ఉంది. శనివారం ఏ రకమైన పెట్టుబడి అయినా మీకు మరింత లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

Taurus

వృషభ రాశి..

ఈ సంవత్సరం వృషభ రాశివారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి. మీరు పెట్టుబడులు పెట్టిన ఆస్తులు మీకు లాభాలు తీసుకువస్తాయి. మీ జాతకంలో కుజుడు, శుక్రుడు, శని గ్రహాలు మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగం మీకు మెరుగైన ఆర్థిక ,పెట్టుబడులను తెస్తుంది. మీరు ఇప్పటికే భూమిని గతంలో కొనుగోలు చేసి ఉంటే, ఈ సంవత్సరం అక్కడ ఇల్లు నిర్మించగలరు. మీరు కొత్త ఇంటికి ఖరీదైన వస్తువులు , ప్రత్యేక గృహోపకరణాలను కొనుగోలు చేస్తారు. సంవత్సరం రెండవ సగం వారసత్వంగా ఆస్తి కలిసొస్తుంది.

Scorpio

వృశ్చికరాశి

ఈ సంవత్సరం ఈ రాశివారికి ఉద్యోగ పరంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అదృష్టవంతులలో మీరు ఒకరు కాబోతున్నారు. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో అంగారకుడి అనుగ్రహం పెరుగుతుంది. ఇది భూమిని కొనుగోలు చేయడంలో లేదా మీ కలల ఇంటిని కనుగొనడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది. ఏప్రిల్ చివరి నాటికి మీ కుండలి నాల్గవ ఇంట్లో శని ట్రాఫిక్ మీ ఇంటిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలను పెంచుతుంది. లేదా మీరు పెద్ద నివాసాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు. ఇల్లు కొనడానికి ఉత్తమ రోజు మంగళవారం.

ధనస్సు రాశి..

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు ఈ సంవత్సరం చాలా ఆనందం , శ్రేయస్సును తెస్తుంది. భూమికి, ఆస్తి కొనుగోలు చేస్తారు. పాత కట్టిన ఇల్లు లేదా సాంప్రదాయ స్పర్శ ఉన్న పెద్ద ఇంటిని కొనుగోలు చేయడం సాధ్యపడుతుంది. మీరు ఎక్కువ కాలం ఉండటానికి ఆస్తిని కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. జులై నాటికి ఈ ఇంటిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. మీరు ఇంటి డిజైన్ కోసం చాలా ఖర్చు చేయబోతున్నారు. మీరు ఇల్లు కొనడానికి మీ తల్లి మద్దతు కూడా పొందబోతున్నారు.

Leo