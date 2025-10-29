- Home
- Astrology
- Zodiac Signs: ఈ 4 రాశుల వారి క్రమశిక్షణ భరించలేం, పక్కవారు కూడా అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటారు
Zodiac Signs: ఈ 4 రాశుల వారి క్రమశిక్షణ భరించలేం, పక్కవారు కూడా అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటారు
Zodiac Signs: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి క్రమశిక్షణ అధికంగా ఉంటుంది. వారు ప్రతి పనిలోనూ ఆ క్రమశిక్షణను చూపిస్తారు. తామే కాదు తమ పక్కన ఉన్నవారు కూడా తమలాగే పద్ధతిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.
క్రమశిక్షణ కలిగిన రాశులు
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే క్రమశిక్షణ అవసరం. కానీ అది మరీ ఎక్కువైతే మాత్రం పక్కవారికి సమస్యగా అనిపిస్తుంది. నియమాలను పాటంచాలనుకోవడం తప్పు లేదు కానీ పక్కవారిపై కూడా రుద్దితే మాత్రం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అయితే జ్యోతిష్యం ప్రకారం కొన్ని రాశులలో జన్మించిన వారికి కష్టపడి పనిచేయడం, సహనం, ఆత్మ నియంత్రణ, సరైన ప్రణాళిక, విపరీతమైన క్రమశిక్షణ ఉంటాయి. ఆ రాశుల వారు ఎవరో తెలుసుకోండి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి క్రమశిక్షణ ఎక్కువ. నియమాలు, నిబంధనలు అధికం. వీరిని పాలించేది శని దేవుడు. అందుకే వీరికి ప్రతి విషయంలోనూ స్పష్టత ఎక్కువ. వీరి లక్ష్యాలు కూడా స్పష్టంగా ఉంటాయి. వాటిని సాధించేందుకు ఎంతో కష్టపడతారు. ప్రతిదీ పద్ధతిగా, ప్రణాళికతో పనిచేయడం వీరికుండే ప్రధాన లక్షణం. అలాగే పక్కవారూ ఉండాలని కోరుకుంటారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారిని పాలించేది బుధుడు. అందుకే వీరు ప్రతి పనిని పరిపూర్ణంగా, ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా చేయాలని కోరుకుంటారు. ప్రతి చిన్న అంశంపై కూడా ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి గమనిస్తారు. చిన్న చిన్న తప్పులను కూడా సరిదిద్దుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. క్రమశిక్షణతో పనిచేసేందుకు ఇష్టపడతారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారిని పాలించేది శుక్రుడు. అందుకే వీరికి పట్టుదల చాలా ఎక్కువ. నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే దాన్ని సాధించేవరకు ఊరుకోరు. అందుకోసం ఎంతో ఓపికగా ఎదురుచూస్తారు. డబ్బుల విషయాల్లో కూడా ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఉంటారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారిని పాలించేది కుజుడు. అందుకే వీరికి ఆత్మనియంత్రణ అధికం. అలాగే క్రమశిక్షణ కూడా ఎక్కువే. వారు చిన్న చిన్న లక్ష్యాలపై ఏకాగ్రత పెడతారు. ఒక పనిచేసేటప్పుడు ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా వెనక్కి తగ్గరు. వాటిని అధిగమించి ముందుకు సాగేందుకు ఇష్టపడతారు.