Zodiac signs: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులకు చెందిన వారు స్త్రీలు, పురుషులు ఎవరైనా సరే... ఆత్మ గౌరవం, గాంభీర్యం, సహజమైన నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు.
జోతిష్యశాస్త్రంలో ప్రతి రాశి చక్రానికి ఒక ప్రత్యేక లక్షణం ఉంటుంది. కొన్ని రాశులకు చెందిన వ్యక్తులు సహజంగానే రాజ గౌరవం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మ విశ్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ రాశులకు చెందిన వారు ఏ పదవిలో లేదా ఏ రంగంలో ఉన్నా రాజు లేదా రాణుల వలే జీవిస్తారు. వారు తాము మాట్లాడే విధానం, వారు ధరించే దుస్తులు, నడిచే విధానం అన్నింట్లోనూ రాచరికం ఉట్టిపడుతుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
సింహ రాశి...
సింహ రాశి వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు చాలా ఎక్కువ. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు సహజంగా ప్రకాశవంతంగా ఉంటారు. అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తారు. అందరితోనూ చాలా నమ్మకంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. అందరూ తమను మెచ్చుకోవాలని ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. వారు ఎక్కడ ఉన్నా రాజులానే జీవిస్తారు. అందరూ తమ మాటలు వినాలని అనుకుంటారు. అదే జరుగుతుంది కూడా. అంతేకాదు.. తమ చుట్టూ వారందరికీ అవసరమైన ప్రోత్సాహకం కూడా అందిస్తారు.
.తుల రాశి....
తుల రాశివారు చాలా అందంగా, మనోహరంగా ఉంటారు. ఈ రాశిని శుక్ర గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. తుల రాశివారు ప్రపంచంలో శాంతి, సామరస్యాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వీరు మాటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. అందరూ తాము చెప్పినట్లు వినేలా చేసుకుంటారు. వీరు న్యాయానికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. వీరి మాట, ప్రవర్తనలో రాచరికం ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది.
మకర రాశి...
మకర రాశివారిలోనూ రాజు లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీరు క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. శని గ్రహం వీరిని పాలిస్తూ ఉంటుంది. వీరు తాము చేసే పనుల ద్వారా గౌరవాన్ని పొందుతారు. తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ. మానసికంగా వీరు చాలా పరిణితి చెంది ఉంటారు. వీరు కూడా అంతే... ఎక్కడ ఉన్నా రాజులా జీవిస్తారు. వీరిని ఎదురించేవారు ఎవరూ ఉండరు.
వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశివారి వ్యక్తిత్వం కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. బలమైన అయస్కాంత శక్తి వీరిలో ఉంటుంది. జీవితంలో చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు. ఏ కెరీర్ ఎంచుకుంటే.. అందులో రాజ్యం ఏలుతారు. తమకు చాలా శక్తి ఉన్నా... దానిని అందరి ముందు ప్రదర్శించాలని అనుకోరు. చాలా తెలివిగా ప్లాన్ చేసి.. విజయం సాధిస్తారు. వీరు ఎవరికైనా చాలా