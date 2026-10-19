Zodiac Signs: ఈ 4 రాశులవారు అబద్ధాలు చెప్పరు.. అబద్ధాలు చెప్పేవారిని దూరం పెడతారు
Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారు అబద్ధాలు చెప్పరు. పుట్టిన రాశిని బట్టి వారికి మనసులో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, ఎలాంటి కపటం లేకుండా మాట్లాడే స్వభావం వస్తుంది. అలాంటి 4 రాశుల గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాము.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి వారు ధైర్యానికి, నిజాయితీకి మారుపేరు. వీళ్లు ఏ విషయాన్నైనా డొంకతిరుగుడుగా చెప్పడానికి అస్సలు ఇష్టపడరు. చెప్పాలనుకున్నది ఎవరికైనా సరే మొహం మీదే చెప్పేస్తారు. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయట మరొకటి మాట్లాడటం వీళ్ల నైజం కాదు. వీళ్ల మాటలు కొన్నిసార్లు కఠినంగా అనిపించినా, అబద్ధాలు చెప్పి మెప్పించడం కంటే చేదు నిజం చెప్పడమే మంచిదని వీళ్లు బలంగా నమ్ముతారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిపై గురు గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. వీళ్లు సహజంగానే నిజాన్ని ప్రేమిస్తారు. ప్రతి విషయంలోనూ ధైర్యంగా ఉండే వీళ్లు, మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అదే ధైర్యాన్ని చూపిస్తారు. తమ అభిప్రాయాన్ని ఎలాంటి భయం లేకుండా అందరి ముందు కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెబుతారు. కొన్నిసార్లు వీళ్ల సూటి మాటలు ఇతరులను బాధపెట్టొచ్చు. కానీ, వీళ్లు ఎవరినీ ఉద్దేశపూర్వకంగా అనరు. 'నిజాయితీగా ఉండటమే ఉత్తమ విధానం' అనేది వీళ్ల జీవిత సూత్రం.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారిని చూసి చాలామంది వీళ్లు చాలా సీక్రెట్ గా ఉంటారని అనుకుంటారు. కానీ, నిజాన్ని దాచిపెట్టడం వీళ్లకు అస్సలు నచ్చదు. వీళ్లు ఏది మాట్లాడినా ఆలోచించి, నిదానంగా మాట్లాడతారు. ఆ మాటల్లో నూటికి నూరు శాతం నిజం ఉంటుంది. మీ ప్రశ్నలకు వీళ్లు ఇచ్చే సమాధానాలు మొదట్లో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించినా, అవే నిజాలు. నిజాయితీకి, విశ్వాసానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వీళ్లు, ఇతరుల నుంచి కూడా అదే ఆశిస్తారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు చాలా మెచ్యూర్డ్ గా ఆలోచిస్తారు. వీళ్లకు స్పష్టమైన లక్ష్యాలు ఉంటాయి. పనికిరాని వాదనలు, అబద్ధాలతో సమయాన్ని వృథా చేయడం వీళ్లకు అస్సలు నచ్చదు. చుట్టుపక్కల వాళ్ల తప్పులను ఎత్తి చూపడానికి వీళ్లు ఏమాత్రం వెనకాడరు. పరిస్థితి ఎంత కష్టంగా ఉన్నా, నిజం మాత్రమే మాట్లాడాలని వీళ్లు గట్టిగా నిర్ణయించుకుంటారు. ఆఫీసులో అయినా, వ్యక్తిగత జీవితంలో అయినా మకర రాశి వారు ఎప్పుడూ ఓపెన్ గా మాట్లాడటానికే ఇష్టపడతారు.