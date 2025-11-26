ఈ 4 రాశులవారు మహా పిసినారులు, రూపాయి ఖర్చుపెట్టాలన్నా తెగ ఆలోచిస్తారు
Zodiac signs: పన్నెండు రాశుల వారికి వ్యక్తత్వం భిన్నంగా ఉంటుంది. వారు పుట్టిన రాశులను బట్టి లక్షణాలు, గుణాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. కొన్ని రాశులవారు విపరీతమైన పిసినారులు. వీరు డబ్బులు ఖర్చుపెట్టేందుకు ఏమాత్రం ఇష్టపడరు.
పిసినారి రాశులు
జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఒక్కో రాశికి ఒక్కో వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. రాశులను బట్టి డబ్బు నిర్వహణ విషయంలో కొన్ని లక్షణాలు, గుణాలు ఉంటాయి. కొన్ని రాశుల వారు మంచి నీళ్లలా డబ్బు ఖర్చు పెడతారు. మరికొందరు మాత్రం మహా పిసినారులు. రూపాయి ఖర్చుపెట్టాలంటే విపరీతంగా ఆలోచిస్తారు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత పిసినారి రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు తమకోసం డబ్బులు ఖర్చుపెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు. తమ సౌకర్యాలు, విలాసాల కోసం ఖర్చుపెడతారు. తమకు నచ్చిన వస్తువులను కొనేందుకు ఇష్టపడతారు. కానీ ఇతరులకు రూపాయి ఖర్చుపెట్టాలంటే మాత్రం తెగ బాధపడిపోతారు. పక్కవారికి డబ్బులు ఖర్చుపెట్టాలంటే వీరికి మనసు రాదు. ఆ విషయంలో పిసినారితనంగా ఉంటారు.
కన్యా రాశి
కన్య రాశి వారు బడ్జెట్ పద్మనాభం లాంటి వారు. ప్రతి ఖర్చును ఆచితూచి లెక్కలు వేస్తాకు. వీరు డబ్బు విషయంలో చాలా తెలివైనవారు. వీరికి బడ్జెట్ చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఖర్చును ఒకచోట రాసుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు పెట్టేందుకు ఏమాత్రం ఇష్టపడరు. వీరికి పొదుపు చేయడమంటే చాలా ఇష్టం. వీరు అప్పుడప్పుడు విపరీతమైన పిసినారిలాగా మారుతారు.
వృశ్చికం
వృశ్చిక రాశి వారు డబ్బు చాలా రహస్యంగా దాచుకుంటారు. తమ సంపాదన, పొదుపు గురించి ఎవరికీ చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చుపెట్టేందుకు ఇష్టపడతారు. అనవసర ఖర్చులను అడ్డుకోవడానికి చాలా విషయాలను మానుకుంటారు. చివరికి ప్రయాణాలు, రెస్టారెంట్ వంటివి వాడికి వెళ్లడం కూడా మానేస్తారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి క్రమశిక్షణ ఎక్కువ. ప్రతి రూపాయిని ఆదా చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అందాలకు ఆడంబరాలకు ఖర్చు పెట్టేందుకు ఏమాత్రం ఇష్టపడరు. వీరు పొదుపు చేసేందుకు ఇష్టపడతారు. వీరు అవసరం అయితేనే ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు.