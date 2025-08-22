కోరుకున్నది జరగకపోతే.. ఈ రాశులవారిలో మీరు మృగాన్ని చూస్తారు..!
వీరికి కోపం వస్తే.. తమ ఎదుట ఉన్నది ఎవరు అనేది కూడా చూడరు. జాలి దయ లాంటివి కూడా చూపించరు. చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. చేతలతో కాకపోయినా మాటలతో అయినా తమ క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారు.

జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి రాశికీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. కొన్ని రాశులవారు జాలి, దయతో నిండి ఉంటే..మరికొందరు మాత్రం చాలా నిర్దయగా, క్రూరంగా కూడా ఉంటారు. మరి, తమ మాటలు, చేతలతో క్రూరంగా ప్రవర్తించే ఆ రాశులేంటో చూద్దామా..
1.మకర రాశి...
మకర రాశివారు సహజంగా మంచివారే. కానీ అప్పుడప్పుడే చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఈ రాశివారు ఎప్పుడూ క్రమశిక్షణ కోరుకుంటారు. వీరి శని గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. వీరు జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు చాలా కష్టపడతారు. తమ ఎమోషన్స్ ని కూడా పక్కన పెట్టి.. లక్ష్యం కోసం పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. ఇతరుల ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలకు వీరు ఎలాంటి వాల్యూ ఇవ్వరు. తమకు నచ్చిన పని చేసుకుంటూ పోతారు. ఇతరుల ఎమోషన్స్ తో పనిలేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరికి కోపం వస్తే.. తమ ఎదుట ఉన్నది ఎవరు అనేది కూడా చూడరు. జాలి దయ లాంటివి కూడా చూపించరు. చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. చేతలతో కాకపోయినా మాటలతో అయినా తమ క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. మానసికంగా బాధ పెట్టడంలో వీరు ముందుంటారు.
2.వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశి వారు తీవ్రమైన వ్యక్తిత్వం, భావోద్వేగాలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. ఈ రాశిని అంగారక గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రాశివారు తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి లేదా వారి నమ్మకాలను కాపాడుకోవడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ఇతరుల భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం వారికి ఉన్నప్పటికీ, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించరు. తమ సొంత ప్రయోజనాలకు మాత్రమే విలువ ఇస్తారు. తాము అనుకున్న పని జరగకపోతే.. చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. మానసికంగా దాడులు చేస్తారు.
3. కుంభం
కుంభ రాశివారు చాలా స్వతంత్రంగా ఉంటారు. ఈ రాశివారిని శని గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రాశివారు ఎక్కువగా స్వేచ్ఛను కోరుకుంటారు. ఈ రాశి వారు భావోద్వేగాల కంటే కారణానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఈ క్రమంలోనే వీరు ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారికి నచ్చని విషయాలు జరిగినప్పుడు, వారు తమ భావోద్వేగాలను పక్కన పెట్టి ప్రజలను విస్మరిస్తారు. మనసుతో ఆలోచించరు. ఏ మాట అయినా అనేస్తారు. కొంచెం కూడా జాలి చూపించరు.
4. మేష రాశి
మేష రాశి వారు ధైర్యవంతులు, ప్రతిష్టాత్మకులు, నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. వారి పాలక గ్రహం అంగారక గ్రహం. ఈ రాశి వారు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు. వారు ఇతరుల భావాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ముందుకు సాగుతారు. వారి ప్రత్యక్ష విధానం కొన్నిసార్లు ఇతరులకు కఠినంగా లేదా దయలేనిదిగా అనిపించవచ్చు. ఎవరైనా ఈ రాశివారిని రెచ్చ గుడితో వీరిలో క్రూరులు బయటకు వస్తారు. కోపంలో ఏమీ ఆలోచించకుండా మాట్లాడతారు. ఇతరులను కచ్చితంగా తమ మాటలతో బాధపెడతారు.