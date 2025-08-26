ఈ రాశులవారు పాము లాంటి వారు.. పగ పట్టారంటే కాటు వేయకుండా వదలరు..!
కొందరికి ఎవరినీ బాధ పెట్టకూడదు అనే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. మరి కొందరు.. ఎలా అయినా ఇతరులను బాధ పెట్టాలి అనుకుంటారు. మరి కొందరు ఉంటారు.. తమను ఎవరైనా బాధ పెడితే.. వారిపై పగ తీర్చుకునేదాకా వదలరు.

మన చుట్టూ చాలా మంది ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకం వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. కొందరికి ఎవరినీ బాధ పెట్టకూడదు అనే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. మరి కొందరు.. ఎలా అయినా ఇతరులను బాధ పెట్టాలి అనుకుంటారు. మరి కొందరు ఉంటారు.. తమను ఎవరైనా బాధ పెడితే.. వారిపై పగ తీర్చుకునేదాకా వదలరు. జోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా అలాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉన్నవారు కొందరు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రాశులవారు..ఎవరి మీద అయినా పగ పట్టారు అంటే.. పగ తీర్చుకునేదాకా వదలరు. తమ ప్రియమైన వారు అయినా సరే.. వదిలిపెట్టరు. మరి.. ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మేష రాశి...
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మేష రాశివారు సహజంగానే చాలా కోపంగా ఉంటారు. వీరికి ఒక్కసారి కోపం వచ్చింది అంటే... ఇంక ఎవరి మాటా వినరు. ఏ విషయంలో అయినా సరే.. ఎవరైనా వారితో వాదిస్తే.. ఈ రాశి వారికి మరింత కోపం వస్తుంది. కోపంగా ఉన్నప్పుడు వీరు ఎవరి మీద అయినా ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనకాడరు. ఆ కోపంలో హాని చేయడానికి కూడా ఏ మాత్రం వెనకాడరు. సమయం తీసుకొని మరీ, ప్రతికారం తీర్చుుకోవాలని అనుకుంటారు. క్షమించడం ద్వారా వీరికి కోపం తగ్గదు. ప్రతికారం తీర్చుకుంటేనే వీరి కోపం చల్లారుతుంది. మానసికంగా, శారీరకంగా బాధ పెట్టాలని చూస్తారు. అందుకే.. ఈ రాశివారికి కోపం తెప్పించకుండా ఉండటమే మంచిది.
2.మిథున రాశి...
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మిథున రాశివారు ద్వంద్వ స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఈ రాశివారు చాలా సహజంగా మోసపూరిత స్వభావం కలిగి ఉంటారు. వీరి ఇగోని ఎవరైనా హర్ట్ చేస్తే.. వీరు ప్రతికారం తీర్చుకునేదాకా ఊరుకోరు. మాటలతో ఇతరులను హింసించడంలో వీరు చాలా నేర్పరులు. చాలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతూ బాధపెడతారు. కానీ.. వీరిలో ఉన్న మంచి విషయం ఏమిటి అంటే.. వీరికి కోపం చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. కానీ, వారు చాలా త్వరగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారు.
3.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడంలో ఇతరులకన్నా క్రూరంగా ఉంటారని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది. వృశ్చిక రాశి వారు తమకు చేసిన ద్రోహాన్ని ఎప్పటికీ మరచిపోరు. వారి కోపాన్ని, ద్వేషాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా మనసులోనే దాచుకుంటారు. సరైన సమయం కోసం వేచి ఉంటారు. వారు తమ కోపాన్ని బహిరంగంగా చూపించరు, కానీ వారు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటే, వారు ఊహించని సందర్భంలో దానిని బయటకు తీస్తారు. ప్రత్యర్థులు కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తారు.
4.మకర రాశి..
మకర రాశి వారి గొప్ప బలం ఏమిటంటే వారి ద్వేషాన్ని రహస్యంగా ఉంచడం. మకర రాశివారికి తొందరగా కోపం రాదు. కానీ, ఒక్కసారి కోపం వచ్చింది అంటే.. వీరి కోపాన్ని ఎవరూ కంట్రోల్ చేయలేరు. కోపంలో మకర రాశి వారు క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. ముఖ్యంగా ఎవరైనా తమ ఖ్యాతిని నాశనం చేస్తే, వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి వెనుకాడరు. వారు తమకు నచ్చని వారిని మానసికంగా హింసించడంలో ఉత్తములు. పగ పట్టిన పాములాగానే వీరు ప్రవర్తిస్తారు.