- Surya Gochar: హస్త నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు... ఈ మూడు రాశులకు అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకోవడం ఖాయం..!
Surya Gochar: గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ఇప్పటికే తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకొని హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రయాణం చేయనున్నాడు. సూర్యుడు అక్టోబర్ 10 వరకు హస్త నక్షత్రంలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తాడు. దీని వల్ల మూడు రాశులకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
సూర్య గోచారం..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి నెలా సూర్యుడు తన రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ లోగా మధ్యలోనే తన నక్షత్రాన్ని కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. రీసెంట్ గా సూర్యుడు హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టాడు. సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు మూడు రాశుల జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేయనున్నాయి. అక్టోబర్ 10వ తేదీ వరకు మూడు రాశులకు అదృష్టం కలగనుంది. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో తెలుసుకుందామా.....
1.వృషభ రాశి...
గ్రహాల రాజు సూర్యుని నక్షత్రంలో మార్పు కారణంగా, వృషభ రాశివారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీ సంపద పెరుగుతుంది. ఈ కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. దీని కారణంగా, ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వ్యక్తులు అన్ని పనులు చాలా త్వరగా పూర్తి అవుతాయి. అలాంటి పని చేసే వ్యక్తులు తమ పనిలో చాలా విజయం సాధిస్తారు. అలాగే, మీకు డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. సూర్య భగవానుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం కారణంగా, ఈ సమయంలో మీకు కొన్ని శుభవార్తలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ప్రతి రంగంలోనూ వీరు విజయం సాధించగలరు. ఆర్థికంగా చాలా లాభాలు చూస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
2.కన్య రాశి....
సూర్య భగవానుడి నక్షత్ర మార్పు కారణంగా, కన్య రాశి వారికి ఈ కాలంలో చాలా ప్రయోజనాలు చేకూరతాయి. ఈ రాశివారికి ఈ కాలంలో వారి కెరీర్ లో చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కన్య రాశివారికి జీవితంలో పురోగతి లభిస్తుంది. అదనంగా, శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
అదేవిధంగా, కన్య రాశి వారికి ఈ సమయంలో సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు కారణంగా కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే, ఈ సమయంలో, వారు తమ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం సంతోషంగా ఉంటుంది, దీని కారణంగా మీ ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పని చేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి కృషికి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి.
3.ధనస్సు రాశి...
హస్త నక్షత్రం, ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. అదనంగా, ఈ రాశి వారికి ఈ సమయంలో చాలా శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. సూర్యదేవుని అనుగ్రహం కారణంగా, ఈ కాలం ధనుస్సు రాశి వారికి వారి కెరీర్ పరంగా చాలా మంచిది. కాబట్టి, మీరు ఈ సమయంలో కొత్త ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, అది చాలా బాగుంటుంది. హస్త నక్షత్రంలో సూర్యుడు సంచరించడం వల్ల మీ గౌరవం, ఖ్యాతి చాలా పెరుగుతాయి. అలాగే, ఈ కాలంలో మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కాబట్టి, మీ జీవితంలోని అన్ని రకాల ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. మీరు మరింత సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ సమయంలో, మీరు మీ వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను పొందుతారు. ఈ సమయం కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు, కాబట్టి మీరు ప్రతి సవాలును సులభంగా అధిగమించవచ్చు.