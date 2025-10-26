Sun Transit: నవంబర్ లో ఈ రాశులవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి..!
Sun Transit: తుల రాశిలో సూర్యుని సంచారం కొన్ని రాశులవారికి ఆందోళన కలిగించవచ్చు. నవంబర్ 16వ తేదీ వరకు తుల రాశిలోనే ఉంటాడు. అందుకే, ఈ సమయంలో కొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ రాశుల వారు నవంబర్ లో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం....
మిథున రాశి....
నవంబర్ లో మిథున రాశివారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో సూర్యుడు మీ ఐదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. దీని కారణంగా, ఈ రాశివారికి ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలు రావచ్చు. పిల్లల ఆరోగ్యం, కెరీర్ గురించి ఆందోళనలు ఉండే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు చదువులో రాణించడానికి మరింత ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కడుపు సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, తీసుకునే ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మేష రాశి...
సూర్యుడు మేష రాశి జాతకంలో ఏడో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. వివాహ జీవితంలో కొంత ఉద్రిక్తత లేదా విభేదాలు రావచ్చు. కాబట్టి, కాస్త ఓపికగా ఉండండి. వ్యాపారవేత్తలు భాగస్వాముల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గుడ్డిగా ఎవరినీ నమ్మద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తలనొప్పి, కంటి సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
కర్కాటక రాశి....
సూర్యుడు మీ జాతకంలో నాల్గవ ఇంట్లో (తల్లి, ఆనందం, ఇల్లు) సంచరిస్తున్నాడు. కుటుంబంలో ఆనందం తగ్గుతుంది మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. బిజీగా ఉండటం వల్ల, మీరు ఇంటికి దూరంగా ఉండవచ్చు. ఆస్తి లేదా వాహనానికి సంబంధించిన విషయాలలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
కన్య రాశి...
సూర్యుడు మీ జాతకంలో రెండవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. కాబట్టి, ఆర్థిక పరిస్థితిలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. మీ ఖర్చులను నియంత్రించండి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. మాటపై నియంత్రణ అవసరం. కళ్ళు , నోటికి సంబంధించిన సమస్యల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి
తుల రాశి..
సూర్యుడు మీ జాతకంలో మొదటి ఇంట్లో/వివాహంలో సంచరిస్తున్నాడు. మీ రాశిలో సంచరిస్తున్నందున, ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం, ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు ఉండవచ్చు. అహంకారం కారణంగా, వివాహ జీవితంలో సమస్యలు ఉండవచ్చు. అయితే, మీరు మీ కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం పొందవచ్చు.
మకర రాశి..
సూర్యుడు మీ జాతకంలో పదవ ఇంట్లో (వృత్తి, తండ్రి, గౌరవం) సంచరిస్తున్నాడు. మీ కెరీర్లో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. కార్యాలయంలో సహోద్యోగులతో లేదా సీనియర్లతో వివాదాలు ఉండవచ్చు. మీ తండ్రి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అయితే, మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటే, ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు.