Sun Transit: తుల రాశిలో సింహ సంచారం...ఏ రాశివారిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించనుందంటే...!
Sun Transit: తుల రాశిలోకి సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటాడు. అందువల్ల ఈ కాలంలో కొన్ని రాశులవారికి వ్యాపారం, వృత్తిపరమైన ప్రణాళికలు విజయవంతం కావు. వివాహంలో సమస్యలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. దంపతుల మధ్య విభేదాలు వస్తాయి.
తుల రాశిలోకి సూర్యుని సంచారం...
సూర్యుడిని గ్రహాల రాజుగా పిలుస్తారు. అందుకే... జోతిష్యశాస్త్రంలో సింహ సంచారానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. సూర్యుడు అక్టోబర్ 17వ తేదీ మధ్యాహ్నం తుల రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. కన్య రాశి నుంచి తుల రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. తుల రాశిలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నాడు. మరి... తుల రాశిలో సూర్యుని సంచారం.... ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో తెలుసుకుందాం....
1.మేష రాశి...
సూర్యుడు మేష రాశివారి ఐదో ఇంటికి అధిపతి. అక్టోబర్ 17వ తేదీన సూర్యుడు తుల రాశిలోకి అంటే... ఏడో ఇంట్లోకి సంచారం చేస్తాడు. ఇది.. మేష రాశివారికి అంత అనుకూలంగా ఉండదు. ఎందుకంటే.. తుల రాశిలోకి సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటాడు. అందువల్ల ఈ కాలంలో మీ వ్యాపారం, వృత్తిపరమైన ప్రణాళికలు విజయవంతం కావు. వివాహంలో సమస్యలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. దంపతుల మధ్య విభేదాలు వస్తాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2.వృషభ రాశి...
సూర్యుడు మీ జన్మ జాతకంలో నాల్గవ ఇంటిని అధిపతిగా ఉంటాడు. తులారాశిలో సంచరిస్తున్నప్పుడు, సూర్యుడు బలహీన స్థితిలో ఉంటాడు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, 6వ ఇంట్లో సూర్యుని సంచారం సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుందని భావిస్తారు. కానీ తులారాశిలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నందున, మీరు కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా రావచ్చు. తులారాశిలో సూర్యుని సంచారం పోటీ పరిస్థితులలో మీరు బాగా రాణించడానికి సహాయపడుతుంది. కానీ అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీ శత్రువులను తేలికగా తీసుకోకండి. కొన్ని చిన్న అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ, మీరు మీ పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది.
3.మిథున రాశి...
అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులారాశిలో 5వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఐదవ ఇంట్లో సూర్యుని సంచారం సాధారణంగా అంత అనుకూలంగా పరిగణించరు. సూర్యుని బలహీన స్థానం వివిధ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు తోబుట్టువులు , పొరుగువారితో మంచి సంబంధాలను కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో ప్రేమ వ్యవహారాలు , విద్యా విషయాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. మీరు కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కోవచ్చు. అందువల్ల, జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. జాతకంలో సూర్యుని బలాన్ని పెంచడానికి, సూర్య భగవానుడిని క్రమం తప్పకుండా పూజించడం మంచిది.
4.కర్కాటక రాశి...
ఈ రాశివారికి సూర్యుడు రెండవ ఇంటికి అధిపతి, దీనిని సంపద ఇల్లు అని పిలుస్తారు. మీ నాల్గవ ఇంట్లో సూర్యుడు బలహీన స్థితిలో సంచరిస్తున్నాడు. నాల్గవ ఇల్లు తులారాశిలో సూర్యుని సంచారం సాధారణంగా అనుకూలంగా పరిగణిస్తారు. ఇది మీకు మరింత సవాలుతో కూడిన రోజులను తెస్తుంది. మీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఈ సమయంలో ఏవైనా వివాదాలు ఉండవచ్చు. మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థిక , కుటుంబ సంబంధిత విషయాలలో మీరు ఓపికగా , పరిణతితో వ్యవహరించాలి. సూర్యుని బలాన్ని పెంచడానికి, మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా పేదలకు ఆహారం ఇవ్వడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి అధిపతి సూర్యుడు. అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు సింహ రాశి మూడవ ఇంటికి వెళతాడు. అక్కడ, సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటాడు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో, మూడవ ఇంటి ద్వారా సూర్యుని సంచారం అనుకూలంగా పరిగణిస్తారు. కానీ సూర్యుడు బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నందున, కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా అనుభవించవచ్చు. మూడవ ఇంట్లో సూర్యుని ఉనికి వృద్ధికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీరు మీ పోటీదారుల కంటే మెరుగ్గా రాణించవచ్చు.సూర్యుని ఈ సంచారం మీకు గౌరవం, సమాజంలో మంచి స్థానం పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
కన్య రాశి
అక్టోబర్ 17న, సూర్యుడు కన్య రాశి రెండవ ఇంటిని, అంటే తులారాశి లోకి సంచరిస్తాడు. అక్కడ, సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటాడు. రెండవ ఇంట్లో సూర్యుని సంచారం సాధారణంగా అనుకూలంగా పరిగణించలేరు. ఇది సవాళ్లను సృష్టిస్తుంది. ఇది అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను సృష్టించగలదు. ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు, ఆర్థిక సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల, మీ ఆర్థిక విషయాల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఖర్చుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఏదైనా ప్రధాన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించండి.
తుల రాశి...
అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో, సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటాడు. తులారాశిలో సూర్యుడి స్థానం అనుకూలంగా పరిగణించబడదు. తులారాశిలో దాని బలహీన స్థానం దాని సానుకూల ప్రభావాన్ని బలహీనపరుస్తుంది.
తులా రాశిలో సూర్యుడు ఉండటం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పనిలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. మీ పురోగతి మందగించవచ్చు. పనిలో ఒత్తిడి చాలా చికాకు కలిగిస్తుంది. వివాహంలో వివాదాలు ఉంటాయి. డబ్బు రాకలో అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. జాతకంలో సూర్యుని బలాన్ని పెంచడానికి, సూర్య భగవానుడిని భక్తితో పూజించండి.
వృశ్చిక రాశి
పదవ ఇంటి అధిపతి సూర్యుడు. అక్టోబర్ 17న, సూర్యుడు మీ పన్నెండవ ఇంటి అయిన తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సాధారణంగా, పన్నెండవ ఇంట్లో సూర్యుని సంచారం అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇవ్వదు. అంతేకాకుండా, మీ పదవ ఇంటి అధిపతి బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నందున, మీరు పని విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట , గౌరవం తగ్గవచ్చు. ఇది విదేశాలకు సంబంధించిన పని చేసే వారికి కొన్ని ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. విదేశీ సంబంధిత విషయాలతో వ్యవహరించే వ్యక్తులు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో అనవసరమైన ప్రయాణం పనిలో అడ్డంకులను కలిగిస్తుంది. ఇది ఖర్చులను కూడా పెంచుతుంది.
ధనుస్సు రాశి...
తొమ్మిదవ ఇంటి అధిపతి సూర్యుడు. ఇది మీ పదకొండవ ఇంటి బలహీన స్థితిలో సంచరిస్తుంది. సాధారణంగా పదకొండవ ఇంట్లో అన్ని గ్రహాలు అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్ముతారు, అయితే తొమ్మిదవ ఇంటి అధిపతి పదకొండవ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తే అది మరింత మంచిగా పరిగణిస్తారు. దీని అర్థం అదృష్టం మీకు చాలా ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. కానీ సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నందున, అదృష్టంపై మాత్రమే ఆధారపడటం మంచిది కాదు.
మకర రాశి.....
మకరం ఎనిమిదవ ఇంటి అధిపతి సూర్యుడు. తులారాశిలో సూర్య సంచారము మకరరాశి వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. కానీ తులారాశిలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలను తెస్తుంది. తులారాశిలో ఈ సూర్య సంచారము మీ గౌరవం, కీర్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు పనిలో ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జాతకంలో సూర్యుని బలాన్ని పెంచడానికి శనివారం పేద వ్యక్తికి నల్ల దుప్పటిని దానం చేయడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి...
ఏడవ ఇంటి అధిపతి అయిన సూర్యుడు కుంభరాశి లో బలహీనమైన స్థితిలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో, తొమ్మిదవ ఇంట్లో సూర్య సంచారాన్ని అనుకూలంగా పరిగణించరు. సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నందున, మీరు దాని నుండి అనుకూలమైన ఫలితాలను ఆశించకూడదు. పనిలో అడ్డంకులు , చింతలు ఉండవచ్చు. ఆదాయం మీ చేతుల నుండి వెళ్లిపోతుంది. మీరు ఎక్కడైనా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, దాని నుండి నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నివారణగా, ఆదివారాల్లో ఉప్పును పూర్తిగా తినకుండా ఉండండి.
మీన రాశి...
సూర్యుడు మీన రాశి ఆరవ ఇంటి అధిపతి. అక్టోబర్ 17న, సూర్యుడు మీన రాశి ఎనిమిదవ ఇంటిని సంచరిస్తున్నాడు. సాధారణంగా, ఎనిమిదవ ఇంట్లో సూర్య సంచారాన్ని అనుకూలంగా పరిగణించరు. సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నందున, మీరు కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఈ బలహీనమైన సూర్యుడు విప్రీత రాజ్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. దీని కారణంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఊహించని అనుకూలమైన ఫలితాలను పొందుతారు.
మీరు పనిలో శుభవార్త పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంలో కొంత మెరుగుదల ఉండవచ్చు, అది మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.