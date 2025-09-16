- Home
- Astrology
- Zodiac signs: శని, సూర్యుల అరుదైన కలయిక... ఈ రాశులకు రాజయోగం, కలలో కూడా ఊహించని డబ్బు
Zodiac signs: శని, సూర్యుల అరుదైన కలయిక... ఈ రాశులకు రాజయోగం, కలలో కూడా ఊహించని డబ్బు
Zodiac signs: శని, సూర్యుడి గ్రహాల కలయిక ఒక శక్తివంతమైన రాజయోగాన్ని ఏర్పరచనున్నాయి. ఈ రాజయోగం… కొన్ని రాశుల జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేయనుంది. ఆర్థికంగా వారిని మరింత బలంగా మార్చనుంది. పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Zodiac signs
జోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు క్రమంగా మారుతూనే ఉంటాయి. ఇలా మారుతున్న సమయంలో కొన్ని సార్లు... రెండు, మూడు గ్రహాలు కలిసి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. సూర్యుడు, శని రెండు రాశులు కలిసి శక్తి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. మరి.. ఈ రాజయోగం... ఏ రాశులకు ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం....
1.వృషభ రాశి...
సూర్య, శని గ్రహాల పరస్పర కోణం కారణంగా అరుదైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం.. వృషభ రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి సంపద పెరుగుతుంది. రాజకీయ ప్రముఖులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. రాజకీయాల్లో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసేవారు మంచి స్థాయికి ఎదుగుతారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొనే వారు గొప్ప విజయం సాధిస్తారు.
2.కర్కాటక రాశి...
ఈ రెండు గ్రహాల పరస్పర కోణం కారణంగా, ఈ రాశి వారికి అన్ని దిశల నుండి డబ్బు వస్తుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది . మీ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మీరు ఎంత ఎక్కువ కృషి చేస్తే అంత మంచిది. ఆస్తి మీ తండ్రి నుండి వస్తుంది. మీ ఆస్తుల విలువ పెరుగుతుంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారమౌతాయి. స్టాక్స్, ఊహాగానాలు , ఆర్థిక లావాదేవీలు వంటి అనేక విధాలుగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. జీతం, ఉద్యోగంలో భత్యాలు, మీ వృత్తి , వ్యాపారం నుండి ఆదాయం పెరుగుతుంది.
తుల రాశి...
సూర్యుడు, శని గ్రహాల ద్వారా ఏర్పడే రాజయోగం... తుల రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. తుల రాశికి చెందిన వారికి ఈ సమయం చాలా బాగా కలిసొస్తుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రాజకీయాలు , ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారికి రాజయోగం ఉంటుంది. ఉద్యోగులు , నిరుద్యోగులు విదేశీ ఆఫర్లను పొందుతారు. వారు తమ కెరీర్, ఉద్యోగం , వ్యాపారం కోసం విదేశాలకు వెళతారు. వారి తండ్రి వైపు నుండి ఆస్తి వస్తుంది. పెట్టుబడులు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
వృశ్చికం
ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య పరస్పర కోణం కారణంగా వృశ్చిక రాశివారికి చాలా మేలు జరగనుంది. మీరు ఒక సంస్థలో ఉన్నత అధికారిగా పదవిని పొందుతారు. మంచి ఉద్యోగానికి మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, ఉద్యోగుల డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులు తమ సొంత పట్టణంలో కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు సొంతం చేసుకునే ప్రయత్నాలకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కరించగలరు.
మకరం
ఈ రెండు గ్రహాల పరస్పర కోణం కారణంగా ఈ రాశి వారికి అకస్మాత్తు లాభాలు వస్తాయి. మీరు ఏ రంగంలో లేదా వృత్తిలో ఉన్నా, మీరు ఉన్నత స్థానాలకు ఎదుగుతారు. మీ జీవనశైలి ఊహించని విధంగా , సజావుగా మారుతుంది. ఉన్నతాధికారులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం అనేక విధాలుగా పెరుగుతుంది. ఆస్తి వివాదాలు, కోర్టు కేసులు అనుకూలంగా పరిష్కరించగలరు.
మీన రాశి
ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక.. ప్రత్యేకమైన రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పోటీ పరీక్షలు , ఇంటర్వ్యూలలో వారు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. కెరీర్ , వ్యాపారాల్లో చాలా మంచి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. తండ్రి వైపు నుండి ఆస్తి వస్తుంది. సొంత ఇంట్లో ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. వాహన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.