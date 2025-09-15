Zodiac signs: వీళ్లకు అప్పు ఇస్తే మీ పని గోవిందా... తిరిగి ఇస్తారనే నమ్మకం లేదు..!
Zodiac signs: తీసుకున్న అప్పును కొందరు వెంటనే తీర్చేస్తారు. అప్పు తీర్చే వరకు వారికి నిద్ర పట్టదు. కానీ... కొందరు అలా కాదు.. అవసరానికి డబ్బు తీసుకుంటారు.. కానీ.. తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం ఉండదు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Zodiac signs
మానవ జీవితాన్ని డబ్బు నడిపిస్తుంది... జీవితంలో ఏది పొందాలన్నా.. చేతిలో కచ్చితంగా డబ్బు ఉండాలి. ఈ డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా మంది చాలా కష్టపడుతుంటారు. అయితే.. అవసరానికి ఒక్కోసారి చాలా మంది డబ్బు అప్పుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. తీసుకున్న అప్పును కొందరు వెంటనే తీర్చేస్తారు. అప్పు తీర్చే వరకు వారికి నిద్ర పట్టదు. కానీ... కొందరు అలా కాదు.. అవసరానికి డబ్బు తీసుకుంటారు.. కానీ.. తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం ఉండదు. దీని వల్ల.. అప్పు ఇచ్చిన వారు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. జోతిష్యశాస్త్రంలో కూడా అలాంటి రాశులు కొన్ని ఉన్నాయి. వీరు తీసుకున్న అప్పు అస్సలు తీర్చలేరు. మరి... ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దామా....
1.మీన రాశి...
మీన రాశిని బృహస్పతి పాలిస్తూ ఉంటుంది. కాగా, మీన రాశివారు ఎక్కువగా ఊహల్లో బతికేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాదు.... వీరికి మతి మరుపు కూడా చాలా ఎక్కువ. అవసరానికి అప్పు తీసుకుంటారు.. కానీ... తిరిగి ఇవ్వడం మర్చిపోతూ ఉంటారు. వీరు కావాలని అప్పులు ఎగ్గొట్టాలని అనుకోరు... కానీ... వారికి ఉన్న మతి మరుపు కారణంగా మర్చిపోతూ ఉంటారు. మరో విచిత్రం ఏమిటంటే... ఈ రాశివారు తాము తీసుకున్న అప్పును మాత్రమే కాదు... వీరు ఎవరికైనా ఇచ్చినా కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు.
2.ధనస్సు రాశి...
ధనస్సు రాశిని కూడా బృహస్పతి పాలిస్తూ ఉంటారు. ఈ రాశివారు జీవితంలో చాలా సాహసోపేతంగా ఉంటారు. ఈ రాశివారు పొదుపు చేయడంలో పెద్దగా ఆసక్తిచూపించరు. వీరికి జీవితంలో అధిక అంచనాలు ఉండవు. జాగ్రత్త తక్కువ. చాలా అజాగ్రత్తతో ఉంటారు. ఈ క్రమంలోనే వారు తాము తీసుకున్న రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సిన బాధ్యతను మరచిపోతారు. తీసుకునేటప్పుడు కచ్చితంగా ఇస్తాం అని నమ్మకంగా చెబుతారు. కానీ... తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ బాధ్యత వీరికి ఉండదు. వీరికి అప్పు ఇస్తే.. ఇచ్చిన వాళ్లే బాధపడతారు.
మిథునరాశి
మిథునరాశి వారికి బుధుడు అధిపతి. బుధుడు తెలివితేటలు, మాటలకు మారుపేరు. మిథునరాశి వారి అవసరాల కోసం ఇతరులతో మధురమైన మాటలు మాట్లాడతారు. వారికి రుణం అవసరమైనప్పుడు, వారు ఇతరులతో తియ్యగా మాట్లాడి రుణం పొందుతారు. కానీ దానిని తిరిగి అడగడానికి వచ్చినప్పుడు, వారు తమ మాటల మాయాజాలంతో ఉపయోగించి తప్పించుకుంటారు. మిథునరాశి వారికి డబ్బు ఇచ్చి దానిని తిరిగి పొందడం ఒక సవాలుతో కూడిన పని.
సింహరాశి
సింహరాశిని సూర్యుడు పాలిస్తాడు. ఈ రాశివారు చాలా ఆకర్షణీయంగా , ఆధిపత్యంగా ఉంటారు. వీరు కొన్నిసార్లు డబ్బు తీసుకొని తమ ప్రతిష్ట కోసం ఖర్చు చేస్తారు. అప్పు తీసుకుంటారు.. కానీ.. తిరిగి ఇవ్వాలనే ఆలోచనే వీరికి ఉండదు. చేతిలో డబ్బు ఉంటే ఖర్చు చేసేదాకా నిద్రపోరు. వారు అప్పు తీర్చడానికి మళ్లీ మళ్లీ రుణాలు తీసుకుంటారు. వీరి అప్పులు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు స్వతంత్రులు. తాము ఏదైనా చేయగలమని భావిస్తారు. వారు తమ అవసరాల కోసం ఇతరుల నుండి అప్పు తీసుకోకూడదని నిశ్చయించుకుంటారు. కానీ వారు డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు, వారు దానిని తీసుకునే ముందు దానిని తీర్చడానికి మార్గాలను కనుగొంటారు. కానీ వారి పాలక గ్రహం యురేనస్ వారికి చాలా బాధ్యతను ఇస్తుంది. తీసుకున్న అప్పు తీర్చడానికి వీరు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారు అంగారక గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. వారు ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. ధైర్యవంతులు, ఉత్సాహంతో ఉంటారు. వారు వెంటనే ప్రణాళికలను అమలు చేయాలనుకుంటారు. దీని కారణంగా, వారు కొన్నిసార్లు ఆర్థిక సమస్యలలో చిక్కుకుంటారు. ఎంత ఖర్చయినా ప్రతిదీ పూర్తి చేయాలనే వారి కోరిక వారిని రుణగ్రస్తులుగా చేస్తుంది. మీరు వారికి డబ్బు అప్పుగా ఇస్తే, దానిని తిరిగి పొందడం కష్టం.