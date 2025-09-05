Venus Transit: సింహ రాశిలో శుక్ర సంచారం.. వారం తర్వాత ఈ రాశులకు ఊహించని డబ్బు..!
శుక్రుడు, సూర్యుడి కలయిక శుక్రాధిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ రాజయోగం.. సెప్టెంబర్ నెలలో ఐదు రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగిస్తుంది.
శుక్ర గోచారం..
శుక్రుడు త్వరలో సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన సింహ రాశిలోకి శుక్రుడు తన సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడు, సూర్యడు మధ్య సంబంధం అంత మంచిదేమీ కాదు. కాబట్టి, ఈ రాశి లో శుక్రుని సంచారం మంచిది కాదు అని చెబుతారు. కానీ సూర్యుడు, శుక్రుని మధ్య సమానత్వం ఉంటుంది. భౌతిక ఆనందం, శ్రేయస్సు, సృజనాత్మకత, గౌరవం, కీర్తి మొదలైన విషయాల్లో సమానత్వం ఉంటుంది. దీనితో పాటు.. శుక్రుడు, సూర్యుడి కలయిక శుక్రాధిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ రాజయోగం.. సెప్టెంబర్ నెలలో ఐదు రాశులకు ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగిస్తుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మేష రాశి..
శుక్ర సంచారం మేష రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు తీసుకురానుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. దీని కారణంగా, మీరు పనిలో అపారమైన విజయాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ రాశికి చెందిన పెళ్లి కాని వారికి ఈ సమయంలో పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ పెళ్లి జరిగిన వారి వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్థులకు జీతం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2.మిథున రాశి...
ఈ శుక్ర సంచారము మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీ కెరీర్లో చాలా మార్పులు జరుగుతాయి. డబ్బు సంపాదించడానికి మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో, మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు సంబంధాలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం నేర్చుకుంటారు. అందువలన, ఈ కాలంలో, మీరు మీ సోదరులు , సోదరీమణులతో గొప్ప సంబంధాన్ని కలిగి ఉండే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఈ కాలంలో, మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు పని కోసం తక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి, ఈ కాలంలో, మీ ఆత్మవిశ్వాసం చాలా పెరుగుతుంది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీరు పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. అందువల్ల, ఈ సమయంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కెరీర్ పరంగా మంచి స్థాయికి వెళతారు.
3.సింహ రాశి...
ఈ శుక్ర సంచారము సింహరాశిలో జరుగుతుంది. కాబట్టి, సింహరాశిలో ఏర్పడే శుక్రదిత్య యోగం కారణంగా మీరు చాలా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ కాలం మీ సంపద పెరుగుతుంది. మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఈ శుక్ర సంచారము మీ మొదటి ఇంట్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో, మీరు చాలా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. మీరు ఉత్తమ అవకాశాలను కూడా పొందుతారు. పని చేసే సింహరాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో వారి కార్యాలయంలో పురోగతిని పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే, మీ వివాహ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం చేసే సింహరాశి వ్యక్తులు వారి జీవితాల్లో చాలా విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో, సింహరాశి వారికి తమ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపడానికి అవకాశం లభిస్తుంది.
తులారాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు శుక్రుని ఈ సంచారము నుండి కెరీర్ పరంగా అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీ సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల, మీ గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరుగుతాయి. తుల రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కార్యాలయంలో వారి కృషి కారణంగా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. మీ పెద్దలు మీ ప్రయత్నాలను గమనిస్తారు. మీ ప్రయత్నాలను చాలా ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో, మీరు కెరీర్, కుటుంబ జీవితం , ప్రేమ జీవితం పరంగా చాలా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ సమయాన్ని మరింత సంతోషంగా గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది.
ధనస్సు రాశి..
ఈ శుక్ర సంచారము ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, మీరు మీ కెరీర్లో పురోగతి సాధించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి, ఈ సమయంలో, మీ కృషిని కొనసాగించండి. తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి, లేకుంటే మీకు విజయం లభించదు. కాబట్టి, ఈ సమయంలో, మీరు చాలా ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే, ధనుస్సు రాశి వారు ఈ సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులతో బంధాన్ని బలపరుచుకుంటారు. కాబట్టి, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో చాలా దూరం ప్రయాణించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. దీని వల్ల మీ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. కెరీర్ జీవితానికి సంబంధించి పనిలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కానీ మీ కృషి కారణంగా, మీరు అధికారులను ఆకర్షించడంలో విజయం సాధిస్తారు.