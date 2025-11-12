Shukra mahadasha: ఈ మూడు రాశులకు శుక్ర మహాదశ మొదలైంది.. 20ఏళ్లు వీరికి తిరుగులేదు...!
Shukra mahadasha: జోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర మహాదశకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది అనుకూలంగా ఉన్నవారికి దాదాపు 20 ఏళ్లపాటు ఎదురు ఉండదు. సంపదకు లోటు ఉండదు. విజయాలకు కరువు ఉండదు.
నవ గ్రహాలలో ప్రతి గ్రహం తన సొంత దశలో ప్రయాణిస్తుంది. ఈ ప్రయాణం వ్యక్తి జీవితంపై విభిన్న ప్రభావం చూపుతుంది. ఆల్రెడీ శుక్ర మహాదశ ప్రారంభమైంది. ఈ శుక్ర మహాదశ 20 సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది. ఈ 20 సంవత్సరాలు ప్రతి రాశి జీవితంలో ఎంతో కీలకమైన కాలం. ఈ కాలంలో శుక్రుడు అందం, సంపద, ప్రేమ, కళ, సుఖ సంతోషాలు, సామాజిక ప్రతిష్టను ప్రసాదించే గ్రహంగా వ్యవహరిస్తారు. మరి, ఈ శుక్ర మహాదశ మూడు రాశులకు అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం....
కన్య రాశి...
శుక్ర మహాదశ సమయంలో కన్య రాశివారు తమ కృషి, నిబద్ధతతో ముందుకు సాగుతారు. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పనులు సఫలమౌతాయి. మీరు ఎలాంటి పని అయినా, ఓపికతో, చిత్త శుద్ధితో చేస్తే విజయం మీదే అవుతుంది. కెరీర్ లో మీరు ఉన్నత స్థాయికి చేరుతారు. పదోన్నతి, కొత్త అవకాశాలు, ఉద్యోగ మార్పు వంటి విషయాలు చాలా సానుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఇది బలమైన కాలం. భూమి, ఇల్లు, లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చయాలి అనుకునేవారికి ఇది ఉత్తమ సమయం. కుటుంబ జీవితంలో కూడా ఆనందం నెలకుంటుంది. శుక్రుడు కన్య రాశిలో ఉన్నప్పుడు అందం, శాంతి, సౌకర్యం పెరుగుతాయి. అయితే ఆరోగ్యపరంగా ఆహారపు అలవాట్లలో జాగ్రత్త ఉండాలి.
2.మేష రాశి...
మేష రాశివారికి శుక్ర మహాదశ ప్రారంభమయ్యాక విజయదశ మొదలౌతుంది. మీరు ప్రారంభించే ప్రతి పని సాఫీగా సాగుతుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పాత అప్పులు తీరుతాయి. ఉద్యోగ స్థాయిలో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు ఇది విస్తరణకు అనుకూల సమయం. ఇంట్లో గౌరవం, స్నేహితులలో ఆదరణ పెరుగుతుంది. శుక్రుడి దయతో మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. అయితే, కాస్త ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఆర్థిక నియంత్రణ అవసరం.
3.తుల రాశి...
తుల రాశి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడు కావడంతో, శుక్ర మహాదశ వీరికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో పాత కష్టాలు, అడ్డంకులు అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి. శుక్రుడు అందం, సౌందర్యం, సుఖసౌకర్యాలకు అధిపతి కాబట్టి ఈ రాశి వారికి ఈ దశలో ఆర్థిక బలం, ప్రతిష్ఠ, ఆనందం ఎక్కువగా లభిస్తాయి. సరైన సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా మారతాయి, కొత్త ఒప్పందాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యపరంగా మీరు బలంగా ఉంటారు. ప్రేమజీవితంలో సంతోషం, కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటాయి. ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా దాని పరిష్కారం మీలోనే ఉంటుంది.
శుక్ర మహాదశ ప్రారంభం...
శుక్రుడు మన జీవితంలో అందం, ప్రేమ, కళ, ఆర్థిక స్థిరత్వం, సంతోషాన్ని అందించే గ్రహం. ఆయన మహాదశలో సాధారణంగా చాలా మంది జీవితాల్లో సుఖశాంతి, సంపద, సామాజిక గౌరవం పెరుగుతాయి. సరిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే... 20 ఏళ్ల పాటు సంతోషంగా జీవిస్తారు.