Saturn Exalted: మీన రాశిలో శని ఉన్నత స్థితి... ఆరు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ మొదలైనట్లే..!
Saturn Exalted : శని గ్రహం.. మీన రాశిలో తిరోగమన స్థితిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం శని ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్నాడు. దీని కారణంగా... ఆరు రాశులవారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ సంబంధిత విషయాల్లో లాభాలు చూస్తారు.
Saturn
నవ గ్రహాల్లో శని అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహం. ఈ శని గ్రహం అన్నింటి కంటే చాలా నెమ్మదిగా కదులుతూ ఉంటుంది. ఒక్కో రాశిలో దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని గ్రహం.. మీన రాశిలో తిరోగమన స్థితిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం శని ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్నాడు. దీని కారణంగా... ఆరు రాశులవారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మరి, ఆ ఆరు రాశులేంటో చూద్దామా...
1.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశి 11వ ఇంట్లో శని సంచారం చాలా ప్రయోజనాలను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వ్యాపారం చేసేవారు కూడా ఎప్పుడూ చూడని భారీ లాభాలను పొందుతారు. గతంలో నిలిచియిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తి అవుతాయి. పెళ్లి కానివారికి ఈ సమయంలో పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం దొరికే అవకాశం ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లే వారికి వారి పనులు విజయవంతమౌతాయి.
2.మిథున రాశి...
శని మిథున రాశి పదో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. పదో ఇల్లు ఉద్యోగ స్థలం. శని ఇక్కడ తన ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు.. మిథున రాశివారికి ఉద్యోగం పరంగా అనేక మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి విదేశీ ఆఫర్లు లభిస్తాయి. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో ఉన్న సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. పనిభారం తగ్గి... ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి.
3. కర్కాటక రాశి
శని సంచారము కర్కాటక రాశి తొమ్మిదవ ఇంట్లో జరుగుతుంది. దీని కారణంగా, కర్కాటక రాశి వారు వ్యక్తిగత జీవితంలో, వృత్తిలో గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. ఆదాయ వనరులు వారికి అనేక విధాలుగా తెరుచుకుంటాయి. రుణ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి వారి రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి మంచి ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. వివాహ ప్రయత్నాలలో నిమగ్నమైన వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. విద్యార్థులు తమ చదువులు, వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
4. తులా రాశి
తులా రాశి ఆరవ ఇంట్లో శని సంచారం కారణంగా మీరు వేగవంతమైన పురోగతిని చూస్తారు. వ్యాపారంలో ఇప్పటివరకు మరణించిన పోటీదారులు , శత్రువులందరూ వెళ్లిపోవడంతో మీ కెరీర్లో మెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. చిన్న వ్యాపారం నడుపుతున్న వారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశం ఉంది. తమ వ్యాపారం కోసం రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి రుణం పొందే అవకాశం ఉంది. మీ మాట్లాడే నైపుణ్యం కారణంగా మీ వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. దీని కారణంగా, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి, కుటుంబంలో శుభ సంఘటనలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతాయి. ఆకస్మిక ద్రవ్య లాభాలు సంభవించవచ్చు.
5. వృశ్చికం
శని వృశ్చిక రాశి ఐదవ ఇంట్లో సంచరించడంతో, వృశ్చిక రాశి వారు సమాజంలో అధిక గౌరవాన్ని పొందుతారు. మీరు ఇప్పటికే చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీరు మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తులతో ఏదైనా సమస్య ఉంటే, ప్రతిదీ పరిష్కారమౌతుంది. డబ్బు మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది. భూమి, ఆస్తి, భవనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. మీరు చేపట్టే ఏ పనిలోనైనా మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు ఆర్థిక, స్టాక్స్ , ఇతర పెట్టుబడులలో మంచి లాభాలను ఆశించవచ్చు.
6. మకరం
మకర రాశి అధిపతి అయిన కుజుడు ఈ రాశివారికి మంచి ఫలితాలను తీసుకురానున్నాడు. ఈ రాశివారు ఈ సమయంలో పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. మీకు అనేక దిశల నుండి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. డబ్బు మీకు వస్తుంది. ఎవరికైనా డబ్బు ఇచ్చి ఉంటే.. అది తిరిగి లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందం , శాంతి ఉంటుంది. మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగుల కలలు నిజమవుతాయి. అవివాహితులకు శుభవార్త వస్తుంది.