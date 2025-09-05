- Home
Chandra Grahanam 2025: చంద్రగ్రహణం రోజు ఈ శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని చదవండి చాలు, మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి
చంద్రగ్రహణం రాబోతోంది. సెప్టెంబర్ 7, 2025న చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఆరోజు కష్టాల నుండి బయట పెట్టడానికి గ్రహణ సమయంలో చదవాల్సిన శక్తివంతమైన మంత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి గ్రహణం సమయంలో కచ్చితంగా చదవాలి.
చంద్రగ్రహణంపై ఎన్నో నమ్మకాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రమైనా, మత విశ్వాసాలైనా, పురాణాలైనా చంద్రగ్రహణానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని చెబుతాయి. అందుకే చంద్రగ్రహణం రోజు ఎన్నో నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు, సాంప్రదాయాలు, పద్ధతులు అమల్లో ఉన్నాయి. చంద్రగ్రహణం రోజు ఏ పనులు చేయాలి? ఏ పనులు చేయకూడదు? అనేది కూడా ఎంతోమంది వివరిస్తూ ఉంటారు. మన దేశంలో ఈసారి చంద్రగ్రహణం పూర్తిగా కనిపించబోతోంది. కాబట్టి చంద్రగ్రహణం ప్రభావం మన దేశంపై అధికంగానే ఉంటుంది.
కష్టాలు తీరేలా
చంద్రగ్రహణం మొదలైన సమయంలో మీరు కష్టాల నుంచి, కన్నీళ్ళ నుంచి గట్టెక్కాలంటే ప్రతికూల శక్తులను తొలగిపోయేలా చేసే శక్తివంతమైన మంత్రాలను చదవాలి. ఇది మనసుకు ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. ఇబ్బందుల్ని బయటపడేలా చేస్తుంది. ఏ మంత్రాలను చదవాలో కింద ఇచ్చాము. వీటిలో దేన్ని చదివినా కూడా మీకు అంతా మేలే జరుగుతుంది.
ఈ మంత్రాలు
చంద్రగ్రహణ సమయంలో మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని చదివితే ఎంతో మంచిది. లేదా చంద్రబీజ మంత్రాన్ని కూడా చదవవచ్చు. గాయత్రి మంత్రం, విష్ణు మంత్రం, దుర్గా మంత్రం కూడా మీరు చదివితే మీకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆ మంత్రాలను ఇక్కడ మేము ఇచ్చాము. వీటిని ఆరోజు చదివేందుకు ప్రయత్నించండి.
ఇదిగో జపించండి
- మృత్యుంజయ మంత్రం
ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగన్ధి పుష్టివర్ధనమ్ ।
ఉర్వారుకమివ్ బన్ధనన్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృత్యత్ ।
2. చంద్ర బీజ మంత్రం
ఓం శ్రన్ శ్రేం శ్రన్ సః చన్ద్రాయ నమః ।
3. గాయత్రీ మంత్రం
ఓం భూర్భువః స్వాః । తత్సవితుర్వరేణ్యమ్.
భర్గో దేవస్య ధీమహి. ధియో యో నః ప్రచోదయాత్.
4. దుర్గా మంత్రం
ఓం దున్ దుర్గాయై నమః ।