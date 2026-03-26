Planetary conjunction: శ్రీరామనవమి నాడు అరుదైన గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశులదే అదృష్టమంతా
Planetary conjunction: శ్రీరామ నవమి పండుగను 2026 మార్చి 26, గురువారం నిర్వహించుకోబోతున్నాము. ఆ రోజున కొన్ని గ్రహాల కలయిక జరగోబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన లాభాలను, సంతోషాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
శ్రీరామ నవమికి ఈ రాశులదే హవా
శ్రీరామ నవమి రోజున మేష, వృషభ, కన్య రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. గత కొంతకాలంగా వారు పడుతున్న కష్టాలు తీరుతాయి. వీరి జీవితంలో సంతోషం పెరుగుతుంది, ఇంట్లో గొడవలు తగ్గి ప్రేమ పూర్వకంగా జీవించడం మొదలుపెడతారు. ఉద్యోగంలో ప్రతిష్ట , ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే కొత్త బాధ్యతలు కూడా అందుతాయి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు, ఆర్థిక ప్రవాహం పెరుగుతుంది. అప్పుల నుంచి బయటపడతారు.
ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్త
కేవలం పైన చెప్పిన రాశులే కాదు మిగతా రాశులైన మిథున, కుంభ, తుల, మకర, సింహ రాశుల వారికి కూడా మంచి ఫలితాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. అయితే, వృశ్చిక, మీన రాశుల వారు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరు ఆరోగ్య పరంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. కానీ వీరి ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో మాత్రం ఎలాంటి నష్టాలు రావు.
శ్రీరాముడి అనుగ్రహం పొందాలంటే
శ్రీరాముడి అనుగ్రహం పొందితే ఎన్నో కష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు. రామ నమవి నాడు రామచరితమానసంలోని బాలకాండ పారాయణం చేయడం శుభప్రదం. మిగతా రోజుల్లో కూడా తరచూ పారాయణం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. శ్రీరాముడికి తులసి ఆకుల మాలలు సమర్పిస్తే ఇంకా మంచిది. అలాగే హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మీ జీవితంలో మంచి మార్పులు, సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.