- Rahu Transit: సొంత నక్షత్రంలోకి రాహువు...ఈ మూడు రాశులకు పదేళ్ల పాటు మహర్దశ, డబ్బుకు లోటు లేనట్లే
రాహువు... ఈ శతబిష నక్షత్రానికి అధిపతి. తన సొంత నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల.. ఈ నక్షత్ర మార్పు చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
Rahu Transit
రాహువు ఒక శక్తివంతమైన గ్రహం. మన జీవితంలో కోరికలు, మార్పులు, ఊహించని సంఘటనలకు రాహువు బాధ్యత వహిస్తాడు. రాహు సంచారం ప్రతి రాశిపై వేర్వేరు ప్రభావాలను చూపుతూ ఉంటుంది. నవంబర్ లో రాహువు శతబిష నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. రాహువు... ఈ శతబిష నక్షత్రానికి అధిపతి. తన సొంత నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల.. ఈ నక్షత్ర మార్పు చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా పదేళ్ల పాటు.. కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మిథున రాశి...
రాహు సంచారం మిథున రాశివారికి ఆధ్యాత్మిక, వ్యక్తిగత వృద్ధిని అందిస్తుంది.ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారు ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. విద్య, కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో సమస్యలన్నీ పరిష్కారమౌతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మెరుగౌతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.
2.కర్కాటక రాశి...
రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. కర్కాటక రాశివారికి గొప్ప ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వీరు ఏరంగంలో అయినా గొప్ప విజయాలను అందుకోగలరు. ఈ సమయంలో వీరికి పేరు, కీర్తి పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వ నైపుణ్యాలు పెరగడం వల్ల, మీరు చాలా మందిని ఆకర్షిస్తారు. దీని కారణంగా, మీరు మీ కెరీర్ , సామాజిక జీవితంలో కొత్త విజయాన్ని పొందుతారు. మీ కార్యాలయంలో మీ కృషి ఫలాలను పొందుతారు. మీరు కష్టమైన పనిని పూర్తి చేస్తారు. దీని కారణంగా, చాలా మంది మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తారు. మీకు ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీతం కూడా పెరుగుతుంది.
3.కుంభ రాశి..
రాహువు తన సొంత నక్షత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు, కుంభరాశి వారికి మరిన్ని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. నవంబర్ తర్వాత, పెద్ద మార్పులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. కుటుంబ సంబంధాలలో తగాదాలు ముగిసి బంధం ఏర్పడుతుంది. విడిపోయిన భార్యాభర్తలు తిరిగి కలుసుకోవచ్చు. కొత్త మార్గాల్లో డబ్బు ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది. గత రుణ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయు. మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. కొత్త ఇల్లు, ఆస్తి, ప్లాట్, భూమిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.