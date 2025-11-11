- Home
- Rahu Transit: 10ఏళ్ల తర్వాత సొంత నక్షత్రంలోకి రాహువు...వచ్చే ఏడాది వరకు ఈ రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్
Rahu Transit: అశుభ గ్రహంగా భావించే రాహువు కూడా కొన్ని రాశుల జీవితాలను అద్భుతంగా మార్చేయనుంది. రాహువు నక్షత్ర మార్పు ఈ ప్రయోజనాలు మోసుకురానుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా లాభాలు కలగనున్నాయి.
రాహు నక్షత్ర మార్పు...
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం రాహువును అత్యంత క్రూరమైన గ్రహం గా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం శతభిష నక్షత్రానికి అధిపతి. దాదాపు 10 ఏళ్ల తర్వాత రాహువు తన సొంత నక్షత్రమైన శతభిష లోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. నవంబర్ 23వ తేదీన ఈ నక్షత్ర మార్పు జరగనుంది. వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు వరకు ఈ సంచారం కొనసాగుతుంది. దీని వల్ల.. ఆరు రాశుల జీవితం చాలా అద్భుతంగా మారనుంది. మరి, ఏయే రాశులకు ఈ అదృష్టం కలగుందో ఇప్పుడు చూద్దాం....
1.మేష రాశి...
రాహువు నక్షత్ర మార్పు మేష రాశివారికి చాలా శుభ్రపదం. రాహువు మేష రాశి వారికి 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ ఇంట్లో రాహువు సంచారం జోతిష్యశాస్త్రంలో చాలా శుభప్రదం అంటారు. కాబట్టి, రాహువు తన సొంత నక్షత్రంలో సంచరిస్తుందన, మేష రాశివారి జీవితంలో అకస్మాత్తుగా మంచి మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, ఈ కాలంలో మీరు మీ ఆదాయంలో పెరుగుదలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో మేష రాశివారు కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. మానసికంగా మంచి మార్పులు వస్తాయి.
2.మిథున రాశి...
శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు సంచరించడం వల్ల మిథున రాశి వారికి జీవితంలో ప్రతి రంగంలోనూ అపారమైన శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో, మీరు మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. ఈ రాశి వారికి రాహువు మార్పు వల్ల పనిచేసే వారు చాలా పురోగతి సాధిస్తారు. ఈ రాశివారికి వ్యాపారం చేసేవారు కూడా ఈ కాలంలో గొప్ప అవకాశాలను పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతారు.జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి జీవితం చాలా సంతోషంగా సాగుతుంది.
3.కర్కాటక రాశి...
రాహువు నక్షత్ర మార్పు... కర్కాటక రాశివారికి అత్యధిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఈ కాలంలో కొత్త ప్రాజెక్టులలో పని చేయడానికి అవకాశాలు రావచ్చు. అంతేకాదు... ఈ కాలంలో వీరికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వ్యాపారం చేసే కర్కాటక రాశివారి లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
4.కన్య రాశి....
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల జాతకంలో రాహువు ప్రస్తుతం ఆరవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. కొన్ని రోజుల్లో, రాహువు తన నక్షత్రాన్ని మారుస్తాడు, దీని కారణంగా కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడుతుంది. అదనంగా, మీరు ఎప్పుడూ ఊహించని వ్యక్తి నుండి కన్యా రాశిలో జన్మించిన వారికి భారీ డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు పెట్టుబడులు పెట్టినట్లయితే, దాని నుండి భారీ ధన లాభాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన, రాహువు శుభ ప్రభావం కారణంగా, కన్యా రాశిలో జన్మించిన వారికి శత్రువుల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. అసంపూర్ణ పనులన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతారు.
5.ధనస్సు రాశి...
ధనుస్సు రాశి వ్యక్తుల జాతకంలో మూడవ ఇంట్లో రాహువు సంచరిస్తాడు. ఈ రాహు మార్పు మీ అదృష్టంలో చాలా మెరుగుదలను తెస్తుంది. అదనంగా, ఈ కాలంలో, ధనుస్సు రాశి వారికి వివిధ మార్గాల నుండి డబ్బు సంపాదించడానికి సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన మంచి మార్పులు వస్తాయి. మీరు చాలా కాలంగా మీ ఉద్యోగాన్ని మార్చాలని ఆలోచిస్తుంటే, రాహువు అనుగ్రహం కారణంగా, ఈ కాలంలో మీ కలలన్నీ నిజమవుతాయి. అదేవిధంగా, ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలంలో మీ ఉద్యోగాన్ని మార్చడం ద్వారా మీ జీతం పెరుగుతుంది. ధనుస్సు రాశి వారు ఈ కాలంలో తమ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు.
6.కుంభ రాశి...
రాహువు సంచారము కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మీకు విజయం లభిస్తుంది. రాహువు శతభిష నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల వివాహం చేసుకోవాలనే కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఉంది. అలాగే, రాహువు శుభ ప్రభావం కారణంగా, ఈ కాలంలో కొన్ని పెద్ద శుభవార్తలను పొందే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీరు మీ జీవితంలో అపారమైన ఆనందం , శ్రేయస్సును అనుభవిస్తారు.