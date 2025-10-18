- Home
Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం, మనం తెలిసీ, తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు చేయడం వల్ల చాలా సమస్యలను తెచ్చి పెడుతుంది. వాస్తు విషయంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదో మీకు తెలుసా?
వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. చాలా మంది కేవలం ఇంటిని కొనే సమయంలో మాత్రమే వాస్తు నియమాలు పాటిస్తారు. ఆ తర్వాత.. పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ... ఇంట్లోని వస్తువుల విషయంలోనూ ఈ రూల్స్ పాటించాలి. లేకపోతే... ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా... ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ... కొన్ని వస్తువులను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో కి లక్ష్మీదేవి రాకపోగా... దరిద్ర దేవత అడుగుపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరి, ఏవి ఉంచకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
గుమ్మం ఎదురుగా చెప్పులు.....
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద లక్ష్మీదేవి ఉంటుందని నమ్ముతారు. అందుకే... ఆ ప్రదేశంలో చెప్పులు, బూట్లు లాంటివి ఉంచకూడదు. అలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. ఆర్థికంగా నష్టపోతారు. అందుకే... ఆ ప్రదేశాన్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అంతేకాదు.. ఇంటి ముందు ముగ్గు కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
గుమ్మం ఎదురుగా మనీ ప్లాంట్....
మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఉంచుకుంటే చాలా మంచిది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ, సంపద కూడా పెరుగుతుంది. కానీ... గుమ్మం దగ్గర మాత్రం పెట్టకూడదు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఉంచడం వల్ల అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తుంది. దీని వల్ల కూడా ఇంటి సంపద తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం మనీ ప్లాంట్ మాత్రమే కాదు... అందంగా, ఆకర్షించేలా ఉండే ఏ మొక్కలూ పెంచకూడదు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
లక్ష్మీదేవి విగ్రహం...
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఎప్పుడూ ఉంచకూడదని నమ్ముతారు. ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించినట్లయితే, దానిని నిరంతరం పూజించాలని చెబుతారు. అయితే, దానిని ఇంటి వెలుపల ఉంచితే, దానిని నిరంతరం పూజించరు. సంపద లోపలికి రావడానికి బదులుగా ఇంటి నుండి బయటకు ప్రవహించడం ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్థికంగా ఎక్కువగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది.
ప్రవేశద్వారం వద్ద చెత్త డబ్బా...
ప్రజలు తరచుగా తమ చెత్త డబ్బాను ఇంటి బయట, ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఉంచుతారు. ప్రధాన ద్వారం లక్ష్మీదేవి ప్రవేశ ద్వారం కాబట్టి, అక్కడ చెత్త డబ్బాను ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి రాకుండా ఆపుతుంది. ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీస్తుంది. అలాగే, ఇంట్లోకి ప్రవేశించే బయలుదేరే ప్రతి ఒక్కరూ చెత్త డబ్బాను చూస్తారు, ఇది కుటుంబ సభ్యుల తెలివితేటలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
విరిగిన వస్తువులను ఉంచవద్దు
ప్రజలు తరచుగా తమ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద విరిగిన వస్తువులను ఉంచుతుంటారు. అలా చేయడం ఆర్థిక నష్టం జరుగుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆర్థిక పరిస్థితిని కొనసాగించడానికి, విరిగిన ఫర్నిచర్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు లేదా ఏదైనా ఇతర విరిగిన వస్తువులు వంటి విరిగిన వస్తువులను ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఎప్పుడూ ఉంచవద్దు.
చీపురును కింద పెట్టవద్దు.
చీపురు లక్ష్మీదేవి ఒక రూపం. కాబట్టి, చీపురును ఎప్పుడూ పాదాలతో తాకకూడదు. అలాగే, చీపురును ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో ఇతరులకు కనిపించకుండా ఉంచాలి. చీపురును ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు ఎందుకంటే అది బయటి వ్యక్తులు కూడా చూడవచ్చు. కొన్నిసార్లు, చెడు దృష్టి ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చవచ్చు.
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఎలా ఉండాలి?
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తరం, ఈశాన్య లేదా పడమర వైపు ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇవి వాస్తు ప్రకారం శుభ దిశలుగా పరిగణిస్తారు. ప్రధాన ద్వారం దక్షిణం, నైరుతి, వాయువ్యం లేదా ఆగ్నేయం వైపు ఉండకూడదు.