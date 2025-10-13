Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు... ఏ కారణం లేకుండా వీళ్లు మీ జీవితంలోకి రారు....!
Birth Date: న్యూమరాలజీ మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖంగా కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన వారు వారి జీవితాన్ని మాత్రమే కాదు… ఇతరుల జీవితాలను కూడా అందంగా మార్చేయగలరు. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడానికి సహాయం చేస్తారు.
Numerology
మనం జీవితంలో చాలా మందిని కలుస్తూ ఉంటాం. కొందరితో పరిచయం పెద్దగా గుర్తుండకపోవచ్చు. కానీ, కొందరితో పరిచయం అలా కాదు. జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది. కేవలం మన జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చడం కోసమే... మన కోసమే వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. ఏ కారణం లేకుండా వాళ్లు మన జీవితంలోకి రారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన వారిలో ఏదో పవర్ ఉంటుంది. ఇతరుల లైఫ్ ని అందంగా మార్చడానికి వీరు చాలా బాగా సహాయం చేస్తారు. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దామా...
నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సూర్యుని శక్తి ఉంటుంది. వీరిలో సహజంగానే నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ నాయకత్వ లక్షణాలను ఇతరుల్లోనూ పెంపొందించడానికి వీరు చాలా కృషి చేస్తారు. వీరు తొందరగా ఎవరి జీవితాల్లో వేలు పెట్టరు. కానీ... ఒక్కసారి ఎవరి మీద అయినా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు అంటే.. వారి జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చడానికి వారివంతు కృషి చేస్తారు. స్వతంత్రంగా ఆలోచించేలా, జీవితాన్ని మెరుగ్గా మార్చుకోవడం ఎలానే నేర్పిస్తారు. ఎదుటివారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతారు. లైఫ్ కి ఒక కొత్త వెలుగు తీసుకువస్తారు. ఇలాంటి వాళ్లు మీ లైఫ్ లోకి వస్తే... అస్సలు వదులుకోవద్దు.
నెంబర్ 2...
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. వీరిపై చంద్రుని ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మీ జీవితంలోకి వస్తే.. అస్సలు వదులకోవద్దు. ఎందుకంటే... వీరు మీకు పరిచయం అయ్యారంటే... మీకు చాలా మేలు చేస్తారు. మీ జీవితంలో కి ప్రశాంతత, సమతుల్యతను తీసుకువస్తారు. మీరు తప్పులు చేస్తే.. వారు సరిదిద్దుతారు. నెంబర్ 2 కి చెందిన వారు.. మీతో ఉంటే.. మీ లైఫ్ ఎప్పుడూ సంతోషంగా, హాయిగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇలాంటి వారిని దూరం చేసుకుంటే.. మీరే బాధపడతారు.
నెంబర్ 3....
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. వీరిపై బృహస్పతి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు మీ లైఫ్ లోకి వచ్చారు అంటే... మీ లైఫ్ కచ్చితంగా ఆనందంగా మారుతుంది. ఒక టీచర్ లా మీ తప్పులను సరిదిద్దగలరు. భవిష్యత్తులో మంచిగా ఎదిగే సమయంలో మీకు కావాల్సిన సపోర్టును ఈ నెంబర్ 3 కి చెందిన వారు అందించగలరు. ఈ నాలుగు తేదీల్లో పుట్టిన వారికి తెలివితేటలు కూడా చాలా ఎక్కువ. తమకు తెలిసింది.. ఇతరులకు నేర్పుతూనే ఉంటారు. స్వార్థంగా ఆలోచించరు. అందుకే.. వీరిని కూడా అస్సలు వదులుకోకూడదు.
నెంబర్ 8...
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 8 కిందకు వస్తారు. వీరిపై శని గ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు మీ లైఫ్ లోకి వచ్చారు అంటే... మీ జీవితాన్ని బాగుచేయడానికి వచ్చారనే అర్థం. వీరు చేసే పనులు మీకు కఠినంగా అనిపించినా, మీకు మంచి నేర్పడానికి మాత్రమే అలా చేస్తారు. మొదట వీరి ప్రభావం కఠినంగా అనిపించినా, చివరికి మీ ఎదుగుదలకు కారణమవుతుంది.